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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:56 BJT

中国政治：中科协党组书记申维辰涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

路透北京4月14日 - 中央纪委监察部网站周六发布公告称，中国科协党组书记、常务副主席申维辰涉嫌严重违纪违法接受组织调查。申维辰也是十八届中央纪委委员。

据不完全统计，申维辰是今年以来至少第五位被调查的省部级官员，也是十八大以来第23位被调查的省部级官员。

中纪委网站同日还发布成都市委常委、组织部长赵苗涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括刚被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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