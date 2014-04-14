中国政治：中科协党组书记申维辰涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月14日 - 中央纪委监察部网站周六发布公告称，中国科协党组书记、常务副主席申维辰涉嫌严重违纪违法接受组织调查。申维辰也是十八届中央纪委委员。
据不完全统计，申维辰是今年以来至少第五位被调查的省部级官员，也是十八大以来第23位被调查的省部级官员。
中纪委网站同日还发布成都市委常委、组织部长赵苗涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括刚被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。