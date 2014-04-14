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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 08:59 BJT

全球金市：金价因乌克兰紧张情势而升至三周高位，钯金因供应疑虑而上涨

钯金 创三年新高，因担心美国加大对俄罗斯的制裁可能影响到钯金供应。俄罗斯是钯金主要出产国。

美国一位高级官员表示，如果乌克兰东部地区亲俄分子的军事行动继续，那么美国准备加大对俄罗斯的制裁。下一轮制裁料将针对俄罗斯矿业、银行业和能源等经济领域。

现货铂金 涨约1%至近一个月高点，因南非劳工罢工继续。

乌克兰要求占领政府大楼的亲俄分离主义者在0600GMT前放下武器。否则将动用武装力量对其采取“大规模反恐行动”，引发俄乌爆发军事冲突的风险。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五称其持仓量下降1.8吨至804.42吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/李爽/侯向明)
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