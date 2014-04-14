全球金市：金价因乌克兰紧张情势而升至三周高位，钯金因供应疑虑而上涨

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
钯金 创三年新高，因担心美国加大对俄罗斯的制裁可能影响到钯金供应。俄罗斯是钯金主要出产国。
美国一位高级官员表示，如果乌克兰东部地区亲俄分子的军事行动继续，那么美国准备加大对俄罗斯的制裁。下一轮制裁料将针对俄罗斯矿业、银行业和能源等经济领域。
现货铂金 涨约1%至近一个月高点，因南非劳工罢工继续。
乌克兰要求占领政府大楼的亲俄分离主义者在0600GMT前放下武器。否则将动用武装力量对其采取“大规模反恐行动”，引发俄乌爆发军事冲突的风险。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五称其持仓量下降1.8吨至804.42吨。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/李爽/侯向明)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。