《中国报摘》--其他报纸重要消息4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--从权威市场人士处获悉，通过沪港通计划，香港和内地的投资者不用去对方市场开户，就可以直接进入对方市场投资。内地投资者可以通过A股账户买卖港股，香港及海外投资者则可以通过港股账户买卖上海股票。而且沪港通借助离岸人民币中心，完成双向人民币换汇，实现投资人民币的完整环流，且全程全封闭运行。
--海博股份 公告透露，控股股东光明食品集团等拟将其所持有的农工商房地产公司股权，通过定增注入上市公司。公司股票继续停牌。
--中国结算董事长周明表示，根据证监会的部署，中国结算积极参与沪港通项目并完成了结算制度设计。
**证券时报**
--嘉实基金旗下子公司嘉实资本增资扩股，引入三位股东，嘉实基金总经理赵学军及嘉实核心管理层成立的一家投资公司入股14.63%，其中赵学军斥资1,500万元人民币间接持有嘉实资本5%权益。
**东方早报**
--中国金融期货交易所副总经理戎志平透露，人民币汇率期货已完成了在中金所内部的小仿真，一些市场机构也参与了仿真的测试。而上证50、中证500股指期货的合约规则、方案已报国务院，正等待国务院及证监会的审批。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。