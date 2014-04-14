《中国报摘》--其他报纸重要消息4月14日

--从权威市场人士处获悉，通过沪港通计划，香港和内地的投资者不用去对方市场开户，就可以直接进入对方市场投资。内地投资者可以通过A股账户买卖港股，香港及海外投资者则可以通过港股账户买卖上海股票。而且沪港通借助离岸人民币中心，完成双向人民币换汇，实现投资人民币的完整环流，且全程全封闭运行。

--中国金融期货交易所副总经理戎志平透露，人民币汇率期货已完成了在中金所内部的小仿真，一些市场机构也参与了仿真的测试。而上证50、中证500股指期货的合约规则、方案已报国务院，正等待国务院及证监会的审批。(完)