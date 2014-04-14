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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 09:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月14日

**上海证券报**

--从权威市场人士处获悉，通过沪港通计划，香港和内地的投资者不用去对方市场开户，就可以直接进入对方市场投资。内地投资者可以通过A股账户买卖港股，香港及海外投资者则可以通过港股账户买卖上海股票。而且沪港通借助离岸人民币中心，完成双向人民币换汇，实现投资人民币的完整环流，且全程全封闭运行。

--海博股份 公告透露，控股股东光明食品集团等拟将其所持有的农工商房地产公司股权，通过定增注入上市公司。公司股票继续停牌。

--中国结算董事长周明表示，根据证监会的部署，中国结算积极参与沪港通项目并完成了结算制度设计。

**证券时报**

--嘉实基金旗下子公司嘉实资本增资扩股，引入三位股东，嘉实基金总经理赵学军及嘉实核心管理层成立的一家投资公司入股14.63%，其中赵学军斥资1,500万元人民币间接持有嘉实资本5%权益。

**东方早报**

--中国金融期货交易所副总经理戎志平透露，人民币汇率期货已完成了在中金所内部的小仿真，一些市场机构也参与了仿真的测试。而上证50、中证500股指期货的合约规则、方案已报国务院，正等待国务院及证监会的审批。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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