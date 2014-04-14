台湾汇市：台币实质价位早盘区间偏弱整理，观望气氛转浓

路透台北4月14日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘在窄幅区间趋弱整理。亚洲早盘亚洲货币多数温和回跌，本地市场随之浮现少许美元买盘，但量能有限。交易员称今日台币或仍陷整理格局，稍晚外资若有汇入或将稍微限制台币贬幅，但全日看窄幅区间偏弱交投。

交易员表示，台股 盘初虽开在平盘之下，但区域股市部分已经重回平盘之上，台股或有机会收敛跌幅，且预料此前外资长达15日的买超尚不至于中断，稍晚有机会抵销目前来自实质需求的美元买盘。

〞亚币有点往上跑(走弱)，但成交量很低，是有一些观望。 〞 一位外资银行交易员称。

另一本地银行交易员指出，外资汇入力道仍是稍晚台币盘势的变数，若外资持续汇入，台币有机会开低走高；然而外资今日若显得安静或暂事休息，台币料趋弱整理。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.094-30.126，上日台币实质交易区间主要在30.034-30.089。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略略收敛；一个月远汇报价 早盘在30.090/30.110左右，上日纽约盘收在30.040。

交易员观察市场动态：

* 台币主参考指标韩元 早盘微幅趋弱

* 本地市场早盘略有美元买盘，但不明显

* 台股走跌，外资动向成变数

* 海外NDF亦无明显方向，场中观望气氛略浓

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.070-30.150

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