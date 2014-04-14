东欧情势：若俄罗斯继续支持乌克兰的分裂活动，美国将加大制裁措施

路透华盛顿4月13日 - 美国驻联合国代表鲍尔(Samantha Power)周日表示，若乌克兰东部的亲俄罗斯军事行动继续，美国准备加大对俄的制裁，不过尚不清楚新的制裁措施能否获得欧洲支持，或者能否减缓俄罗斯支持的分裂活动。

预期美国下一轮的制裁将针对俄罗斯诸如矿业、银行和能源等商业。不过美国官员称，尚不确定欧洲是否会加入。

对俄罗斯采取制裁措施，是美国不满俄吞并克里米亚的最直观表达，反映了美俄间的关系降至冷战以来的冰点。

鲍尔说道：“总统先生已经明确表示过，根据俄罗斯的行为，有可能实施涉及能源、银行和矿业的制裁。”

“我认为之前的制裁措施已经看到效果，如果过去几天来的军事行动仍继续的话，那么制裁力度将会加大。”

鲍尔称，美国此前采取的制裁措施已经造成影响：俄罗斯卢布跌至纪录低点，该国股市贬值20%，且投资者纷纷撤资。(完)