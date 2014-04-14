东欧情势：若俄罗斯继续支持乌克兰的分裂活动，美国将加大制裁措施

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透华盛顿4月13日 - 美国驻联合国代表鲍尔(Samantha Power)周日表示，若乌克兰东部的亲俄罗斯军事行动继续，美国准备加大对俄的制裁，不过尚不清楚新的制裁措施能否获得欧洲支持，或者能否减缓俄罗斯支持的分裂活动。
预期美国下一轮的制裁将针对俄罗斯诸如矿业、银行和能源等商业。不过美国官员称，尚不确定欧洲是否会加入。
对俄罗斯采取制裁措施，是美国不满俄吞并克里米亚的最直观表达，反映了美俄间的关系降至冷战以来的冰点。
鲍尔说道：“总统先生已经明确表示过，根据俄罗斯的行为，有可能实施涉及能源、银行和矿业的制裁。”
“我认为之前的制裁措施已经看到效果，如果过去几天来的军事行动仍继续的话，那么制裁力度将会加大。”
鲍尔称，美国此前采取的制裁措施已经造成影响：俄罗斯卢布跌至纪录低点，该国股市贬值20%，且投资者纷纷撤资。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。