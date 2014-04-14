《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
孟买--前美联储主席贝南克访问印度。
悉尼--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0130)。
堪培拉--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲经济学会发表讲话(0230)。
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致开幕辞(1300)。
美国班戈--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)。
美国法哥--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)。
4月16日(三)
华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。
纽约--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1615)。
奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国和地区经济前景发表讲话(1725)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月17日(四)
暂无重要经济事件。
4月18日(五)
暂无重要经济事件。
4月21日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。