G20会议：欧洲央行非传统量化宽松举措不仅限于ABS市场--总裁德拉吉

一位要求匿名的欧元区官员称，这指的是在市场中购买公债，因为主权债是深度和流动性足以产生所需影响的唯一市场。

但该官员说，尚不清楚购买哪种公债，因为虽然购买希腊或葡萄牙公债可能有助于抑制通缩，但两国的消费者物价下降，也是令本国经济更具竞争力的自然调整的一部分，而且实际上也受到欢迎。

另一方面，这名官员指出，购买德债可以更快地提振整体欧元区通胀，因为德国对整体消费者物价指数的影响最大。

德拉吉表示，如果通胀数据再度低于预期，欧洲央行首先会利用剩余空间实施降息还是直接使用非传统措施，围绕这个问题的讨论还为时尚早。

**通缩疑虑**

欧洲央行希望在中期内把通胀率维持在低于但接近2%的水平，但3月消费者物价同比增幅放缓至0.5%，自10月以来曾一直维持在德拉吉称之为“危险区域”的1%下方。

低通胀是一大问题，不仅是因为可能陷入通缩，也是由于它让欧元区国家降低公共债务并提高全球竞争力变得更困难。

“我们在3月进行了评估，对通胀路径的预测并不赞同当时的(欧洲央行)管委会决策，”德拉吉说。

“让管委会作出决策的两个要素是：不为人所乐见的货币金融状况收紧，以及中期前景恶化。”

不为人乐见的货币状况收紧意味着，比方说欧元汇率进一步走强。

“在某种意义上，如果想要货币政策仍与现在一样宽松，那么若欧元汇率进一步升值，将需要出台进一步的货币刺激政策，”他表示。

如果4月或5月的通胀数据再度疲弱，偏离央行的主要设想，即未来两年物价涨幅逐步升向2%，那么中期前景可能恶化。

冈斯坦西欧曾表示，4月通胀数据将是决定是否开始实施非传统宽松政策的关键。而管委会委员诺沃特尼说，预计欧洲央行到6月会议才会作出决定，因为届时该央行也会公布新的经济成长预估。(完)