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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 09:08 BJT

韩国数据：3月出口修正后较上年同期增长5.1%，进口增长3.6%--关税厅

路透首尔4月14日 - 海关周一公布的修正数据显示，韩国3月出口较上年同期成长5.1%，本月稍早公布的初值为成长5.2%。

韩国3月对欧盟出口较上年同期增长15.1%，对美国出口增长16.9%，对中国出口则增长4.4%。

以下为韩国关税厅发布的3月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差4.2 顺差4.2

出口额(10亿美元) 49.7 49.8

(较上年同期变动%) +5.1 +5.2

进口额(10亿美元) 45.6 45.6

(较上年同期变动%) +3.6 +3.6

* 初值为产业通商资源部4月1日公布的数字。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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