港报社评：“四个一”难化解分歧，政改出路理性妥协--信报4月14日

立法会议员上海之行最后一天，港澳办主任王光亚、基本法委员会主任李飞和中联办主任张晓明单独与泛民议员就政改问题会面，直接沟通，虽然双方的分歧并无收窄，但寄望一次对话就能够化解巨大分歧，显然不切实际。昨天中央官员与泛民议员「面对面」沟通，进行了一次突破性「政治对话」，无疑有助日后双方继续沟通，为寻求妥协与共识营造了基础。 昨天王光亚强调，2017年有「四个一」，亦即落实普选的一个目标、一个要符合《基本法》及人大常委会相关决定的基础、一个要爱国爱港，不对抗中央的人做特首的共识，以及一份责任促成政改。李飞更明言，公民提名不符合《基本法》，可见泛民议员和中央的立场差异，中央的态度寸步未让。 虽然分歧迄今没具体收窄，但也不表示未来没有转圜余地，因为政治毕竟是一个「妥协」过程。据赴会的泛民议员透露，他们除了向中央表达争取公民提名和普选三轨制的立场外，更向中央官员陈述，香港没有真普选，社会将陷入乱局。这一点恰恰是中央政府必须认真考虑的因素，也可以说是双方能够寻求「妥协」的基础。 根据《基本法》第45条，行政长官由「一个有广泛代表性的提名委员会，按民主程序提名后普选产生」，但只要不违反《基本法》原则，「代表性」加入最大的公民参与比例，以体现公民集体选择意志的民主成分，显然是在目前政治现实下能够使立法过程结得出「政治妥协」成果，也是2017年能够落实普选的唯一出路。(A02)