重发-港报社评：中央泛民差距拉近，政改一小步--经济日报4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(重发已删除多余字符) 立法会议员昨结束访沪，泛民主派称与中央分歧未收窄。惟此行实政改关键一小步，既重启中央与泛民沟通大门，并让双方更直接表达见解，实已收窄差距，有助逐步向普选进发。 港人深知，中央坚持提名委员会不能被架空，泛民则坚持公民提名，双方立场南辕北辙，难奢望靠一次简短会面，就可令双方戏剧性地达共识。惟经过今次会面，中央与泛民已在两方面拉近了差距。 其一，拉近中央与泛民的互信差距。今次中央与泛民双方单独对话近2小时，中央更承诺未来两月，将和其他没参加上海团的泛民议员沟通，形式更可不拘一格。此反映中央与泛民的对话桥梁已重新驳通，为未来走上谈判桌迈出第一步。 其二，拉近中央与泛民的认知差距。上海行让中央与泛民可直接听取及了解对方就政改的观点，以及观点背后的原则与顾虑。中央与泛民打开天窗说亮话，有助拉近双方认知差距，为如何设计普选方法以满足双方要求，打下基础。 香港能否落实政改，关键是中央与泛民能否不断收窄分歧，继而求同存异，最终才有望达成中央与港人皆能接受的普选方案。今次上海之行，正为双方在收窄互信及认知的差距踏出第一步。 上海行为政改前进踏出艰难但积极的一小步，惟要达成2017年特首普选方案仍长路漫漫，中央与泛民必需要有更多耐心、更大包容，不断释出善意，才能一步一脚印收窄分歧，为迈进实质谈判打好根基，才能为香港政制发展打开新出路。(A11)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。