重发-港报社评：中央泛民差距拉近，政改一小步--经济日报4月14日

(重发已删除多余字符) 立法会议员昨结束访沪，泛民主派称与中央分歧未收窄。惟此行实政改关键一小步，既重启中央与泛民沟通大门，并让双方更直接表达见解，实已收窄差距，有助逐步向普选进发。 港人深知，中央坚持提名委员会不能被架空，泛民则坚持公民提名，双方立场南辕北辙，难奢望靠一次简短会面，就可令双方戏剧性地达共识。惟经过今次会面，中央与泛民已在两方面拉近了差距。 其一，拉近中央与泛民的互信差距。今次中央与泛民双方单独对话近2小时，中央更承诺未来两月，将和其他没参加上海团的泛民议员沟通，形式更可不拘一格。此反映中央与泛民的对话桥梁已重新驳通，为未来走上谈判桌迈出第一步。 其二，拉近中央与泛民的认知差距。上海行让中央与泛民可直接听取及了解对方就政改的观点，以及观点背后的原则与顾虑。中央与泛民打开天窗说亮话，有助拉近双方认知差距，为如何设计普选方法以满足双方要求，打下基础。 香港能否落实政改，关键是中央与泛民能否不断收窄分歧，继而求同存异，最终才有望达成中央与港人皆能接受的普选方案。今次上海之行，正为双方在收窄互信及认知的差距踏出第一步。 上海行为政改前进踏出艰难但积极的一小步，惟要达成2017年特首普选方案仍长路漫漫，中央与泛民必需要有更多耐心、更大包容，不断释出善意，才能一步一脚印收窄分歧，为迈进实质谈判打好根基，才能为香港政制发展打开新出路。(A11)