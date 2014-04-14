《焦点》欧洲央行量化宽松采取循序渐进策略，以贷款证券化资产为突破口

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧洲央行6月和9月的专家预测更新，将使其更了解3月通胀意外降至0.5%，是否偏离其物价稳定的中期前景。
“若是那样，那将会在迈向年底、或明年初的时候，而不是未来几个月，”Pill表示。
在这段期间，欧洲央行可能采取措施为此铺路。
前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia称，备选方案之一就是推出类似欧洲央行2009-2012年为恢复有担保债市所采取的计划。
确切而言，例如，欧洲央行可提议未来12-18个月支出1,000亿欧元购买ABS，同意只购买最高质量的ABS且限于发行规模的30-50%，其余留给市场。
尽管距离全面的量化宽松还有很大距离，但这样的举措仍将预示欧洲央行已准备购买这样的资产。
德国商业银行称，即便是只花几百亿欧元购买中小型企业贷款支持的高级ABS，可能也会发挥影响。
然而整体来说，欧洲央行如若必须大规模干预，将不会避开购买政府公债，主因主权债的池子最深。
“我们预期政府公债将在欧洲央行可能的资产购买举措中扮演主导，”德国商银分析师Michael Schubert说。“当然那不表示欧洲央行将放弃其他类别证券。”(完) (编译 郑茵/王冠中/戴素萍/张若琪 审校 张荻/王翔琼/龚芳)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM