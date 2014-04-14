《焦点》欧洲央行量化宽松采取循序渐进策略，以贷款证券化资产为突破口

欧洲央行6月和9月的专家预测更新，将使其更了解3月通胀意外降至0.5%，是否偏离其物价稳定的中期前景。

“若是那样，那将会在迈向年底、或明年初的时候，而不是未来几个月，”Pill表示。

在这段期间，欧洲央行可能采取措施为此铺路。

前欧洲央行市场操作主管Francesco Papadia称，备选方案之一就是推出类似欧洲央行2009-2012年为恢复有担保债市所采取的计划。

确切而言，例如，欧洲央行可提议未来12-18个月支出1,000亿欧元购买ABS，同意只购买最高质量的ABS且限于发行规模的30-50%，其余留给市场。

尽管距离全面的量化宽松还有很大距离，但这样的举措仍将预示欧洲央行已准备购买这样的资产。

德国商业银行称，即便是只花几百亿欧元购买中小型企业贷款支持的高级ABS，可能也会发挥影响。

然而整体来说，欧洲央行如若必须大规模干预，将不会避开购买政府公债，主因主权债的池子最深。

“我们预期政府公债将在欧洲央行可能的资产购买举措中扮演主导，”德国商银分析师Michael Schubert说。“当然那不表示欧洲央行将放弃其他类别证券。”(完) (编译 郑茵/王冠中/戴素萍/张若琪 审校 张荻/王翔琼/龚芳)