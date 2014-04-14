港报社评：宋元古井原址保育，认识本土重塑港史--明报4月14日

沙中线土瓜湾站地盘附近发现的宋元时期方形古井， 被考古专家认为在华南地区而言「绝对罕有」；古物出土之后，引起社会注意，因为这239个考古遗蹟及数千出土文物，是1955年李郑屋古墓之后最重大考古发现。当局必须全力保护这批古物及遗蹟，因为古物出土不仅是年代久远之物重见天日，而是牵涉到香港的历史重塑过程。 古谘会主席林筱鲁表示，古蹟办及政府部门有需要研究原址保留石井，考古学会前主席郑启明更称，应跟进有关文物是否全部出土，才继续港铁工程。 根据港铁表示，由于古井属于政府土地范围，由古蹟办决定保育方案。至于土木工程拓展署则率先表示会修改规划中的行车道，方便原址保留古井以向公众展示。这是值得赞扬的正确决定。 古物出土及古蹟研究涉及香港历史的还原及重塑。人们期待，在进一步考究古物古蹟之后，能对19世纪前的香港历史爬梳，就古时香港的政治、文化以及社会有更多认识。 诚如古谘会成员高添强说，古物证明香港巿区不单是殖民地后开拓的小渔港，而是早在宋元年代已有频繁贸易活动的地方。先民缘何而来从何而抵，为何在土瓜湾一带落地生根，一一俱是人们极感兴趣的事题。 土木工程拓展署从善如流，答应修改行车道保护古井，更大的关切是政府当局的后续取态，是像土木工程拓展署那样的愿听民声，抑或仍然坚持因为须按计划在2018年完成工程，这是事态发展的焦点。 这次古物出土之后如何正确处理，是香港有没有从失败之中汲取教训的验证，那口宋元方井，将是物证。(A02)