港报社评：圆普选特首梦，须“保险方案”--星岛日报4月14日

中央官员与立法会泛民主派部分议员上海之会，大家当面表达了对普选特首政制发展的立场，以及继续沟通的期望。双方下一阶段的任务，是如何在这个共同基础上，协调出一个可以落实的方案，这比今次会面更须迎难而上。 目前的政改争议，聚焦于行政长官候选人提名制度。中央官员昨日清楚表明，架空提委会的方案不符合《基本法》。不过，在阐述对特首「爱国爱港」的条件要求时，中央官员澄清，从来没有说过凡是泛民人士都不符合这标准。 港澳办公室主任王光亚，就妥善处理特首普选问题，提出「四个一」。当中，「一个目标」是如期实现一人一票选特首，「一个基础」是《基本法》，「一个共识」是制度要有利于选出一位爱国爱港的特首，「一份责任」是按照《基本法》规定推动这次政改顺利走完「五步曲」。 具体面对提名机制的分歧，全国人大常委会副秘书长兼《基本法》委员会主任李飞，阐释设计这个机制的目的，是要降低三方面的风险，即政治对抗、宪制危机和民粹主义。 欧洲政客为讨好选民大派福利，令政府债台高筑，终于难以为继而「爆煲」。提委会按照香港的实际情况，以不同界别组成来体现均衡参与，目的就是避免香港重蹈欧洲这方面的覆辙。 设计一套好的普选制度，并非自由参选一人一票就足够，而是要确保这个制度能够兼顾国家利益和香港利益，确保社会稳定繁荣。 泛民在争取普选作为权利，希望有一个较为宽松的方案，所提方案不但要合乎《基本法》，还要有深入的论述释除中央的风险疑虑。(A04)