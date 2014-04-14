港报社评：沟通放眼长远，中央诚意推普选--文汇报4月14日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
立法会议员昨日结束上海之行，活动总体顺利。议员与中央官员的沟通气氛良好，中央官员的讲话注重讲道理，讲法理，心平气和，以理服人，其对议员的友善态度充分体现了诚意。 在座谈中，港澳办主任王光亚讲了「四个一」，包括：「一个目标」，即如期实现全体合资格选民一人一票选特首的目标；「一个基础」，是行政长官普选制度要以基本法为基础；「一个共识」，是行政长官普选制度要有利于选举产生一位爱国爱港的特首；「一份责任」，是按照基本法的规定，推动这次政改顺利走完「五步曲」，实现2017年行政长官普选，是中央政府、特区政府、全体立法会议员和广大香港市民共同的责任。 全国人大常委会副秘书长兼香港特区基本法委员会主任李飞专门阐释了基本法规定的提名委员会机制，可以降低三方面的风险：一是降低政治对抗的风险；二是降低宪制危机的风险；三是降低民粹主义的风险，其中明确指出「公民提名」不符合基本法，那些坚持「公民提名」的人不应该再有幻想。 中联办主任张晓明谈了沟通问题，包含四点内容：一是沟通应该以诚相待；二是沟通应该理性务实；三是沟通应该求同存异；四是沟通应该放眼长远。张晓明在讲话中释放了中央希望继续沟通的信号和善意。 张晓明有关「从来没有讲过凡属所谓『泛民』阵营的人士都不符合爱国爱港的标准」的特别说明，引起社会关注。反对派人士总是说，提名委员会将排斥所有「泛民」人士。这种说法显然是不正确的。张晓明的讲话有利于带动反对派人士理性务实参与政改讨论。(A04)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。