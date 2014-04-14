港报社评：沟通放眼长远，中央诚意推普选--文汇报4月14日

立法会议员昨日结束上海之行，活动总体顺利。议员与中央官员的沟通气氛良好，中央官员的讲话注重讲道理，讲法理，心平气和，以理服人，其对议员的友善态度充分体现了诚意。 在座谈中，港澳办主任王光亚讲了「四个一」，包括：「一个目标」，即如期实现全体合资格选民一人一票选特首的目标；「一个基础」，是行政长官普选制度要以基本法为基础；「一个共识」，是行政长官普选制度要有利于选举产生一位爱国爱港的特首；「一份责任」，是按照基本法的规定，推动这次政改顺利走完「五步曲」，实现2017年行政长官普选，是中央政府、特区政府、全体立法会议员和广大香港市民共同的责任。 全国人大常委会副秘书长兼香港特区基本法委员会主任李飞专门阐释了基本法规定的提名委员会机制，可以降低三方面的风险：一是降低政治对抗的风险；二是降低宪制危机的风险；三是降低民粹主义的风险，其中明确指出「公民提名」不符合基本法，那些坚持「公民提名」的人不应该再有幻想。 中联办主任张晓明谈了沟通问题，包含四点内容：一是沟通应该以诚相待；二是沟通应该理性务实；三是沟通应该求同存异；四是沟通应该放眼长远。张晓明在讲话中释放了中央希望继续沟通的信号和善意。 张晓明有关「从来没有讲过凡属所谓『泛民』阵营的人士都不符合爱国爱港的标准」的特别说明，引起社会关注。反对派人士总是说，提名委员会将排斥所有「泛民」人士。这种说法显然是不正确的。张晓明的讲话有利于带动反对派人士理性务实参与政改讨论。(A04)