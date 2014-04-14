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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 09:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月14日-4月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

4月15日(二)

孟买--前美联储主席贝南克访问印度。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

4月16日(三)

暂无重要经济事件。

4月17日(四)

圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率制定会议。

4月18日(五)

暂无重要经济事件。

4月21日(一)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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