《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国高层频放风，或为一季度经济增速低于7.5%打预防针

在外界聚焦中国本周三即将公布的一季度经济数据以判读其是否硬着陆之际，包括中国总理等在内的政府高官们近期却频频传递着一个信息：相较7.5%的年度增速目标，中国更注重经济增长质量。

--中国经济：坚持发展第一要务，要多方施策增强发展动力--李克强

中国国务院总理李克强日前表示，坚持发展第一要务，是解决一切问题的关键，各地区各部门要多方施策增强发展动力，使增长和就业不越出下限，通胀不突破上限，保持经济在合理区间平稳运行。

--中国经济：未来十年中国经济有充分潜力实现7%-8%的增速--副财长

中国财政部副部长朱光耀表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

--中国金融：银监会对信托业监管趋严，清理非标资金池倒计时--消息

规模已突破10万亿元人民币的中国信托业将面临更强风险监管。两位消息人士透露，近日银监会下发关于信托公司风险监管的指导意见，释放出监管趋严和控风险的信号，并明确信托不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征业务。

--中国政治：中科协党组书记申维辰涉嫌严重违纪违法接受调查--中纪委

中央纪委监察部网站周六发布公告称，中国科协党组书记、常务副主席申维辰涉嫌严重违纪违法接受组织调查。申维辰也是十八届中央纪委委员。据不完全统计，申维辰是今年以来至少第五位被调查的省部级官员，也是十八大以来第23位被调查的省部级官员。

--中国金融：沪港通助力人民币国际化几许？--社科院专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室助理研究员陆婷指出，沪港通正式开通后对跨境资本的影响很大程度上依赖于届时市场和经济的状况。从目前看来，初期可能并不会出现大规模波动。相比之下，沪港通通过推动内地资本市场制度改革，提升其国际化水平为人民币国际化带来的长期收益或者更值得关注。

--中国金融：交银财富景气指数持平，不动产投资意愿下降而动产上升

中国第五大商业银行--交通银行周一发布的最新一期交银中国财富景气指数总体持平。调查显示，基于互联网金融的兴起，国内小康家庭流动资产投资意愿明显上升，而国内相当多城市楼市低迷，令不动产投资意愿继续下滑。

--两岸税务：中国反避税全面调查，台商应及早因应--会计师

台湾大型会计师事务所周一表示，预料2013年中国反避税全面调查将更全面扩及各类厂商，台商宜及早因应；此外加速两岸租税协议的签订也有助保障台商权益。

--香港数据：3月底止外汇基金境外资产增至26,308亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）周一公布，截至3月底止外汇基金境外资产为26,308亿港元，较2月底增加64亿港元。

【固定收益】

--中国债市：银行间市场3月债券托管增5,507亿元，商业银行连八月增持

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年3月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约29.49万亿元人民币，环比增加5,507亿元，增量较上月放大近一倍。

--新债招标：农发行两期增发债需求较好，经济数据等提振一二级情绪

中国农业发展银行周一午后招标的一年和三年期固息增发债需求较好。市场人士指出，最新经济数据和官方表态令债市投资者情绪转暖，资金面持续宽裕，二级市场现券收益率今日已先行回落，带动一级市场收益率定位同步下移。

--中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，以及央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

--中国债市动态：现券收益率续跌，官员表态推市场预期跷跷板暂倒向弱经济

中国银行间市场现券收益率周一下跌，利率互换(IRS)亦同步下探。市场人士表示，央行官员有关利率完全放开尚存制肘的表态，令机构从利率市场化和经济下滑的纠结中暂时解脱出来，弱经济预期强化，在持续宽松资金面的助力下，现券暖势不改。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率联袂下行，宽松依旧缴税影响料可控

中国银行间市场周一隔夜及七天质押式回购加权利率 CNREPO=CFXS 联袂下行。资金面宽松依旧，不跨月的资金供给都相当充裕；尽管接下来财税缴款将至，但市场对此的担忧程度未见提升。

--中国债市：信用债收益率估值短端跌幅明显，其余品种变动不大

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值中，除一年期品种下行幅度较为明显外，其他期限变动不大。

--中国债市：利率互换跌势不改，高层表态加强政策扶助经济预期

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一跌势不改。市场人士称，近日政府高层表态加强政策扶助经济预期，加之基准资金利率下探，均推动IRS下行。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘窄幅震荡后略贬，短期宽幅低位波动概率大

人民币兑美元即期汇率周一早盘窄幅震荡后略贬，仅较上日收盘价走贬数个点子，中间价走弱至一周低位。客盘供求基本平衡，成交较为淡静。交易员预计，短期人民币汇率方向并不明朗，宽幅低位震荡概率较高，中长期仍持看多观点。

--《RCIF专栏》人民币汇率扩波幅效果料难持久，“热钱”仍会卷土重来

从人民币跨境套利机制的角度而言，“汇改”的效果不会持续太长时间，“热钱”还会卷土重来。货币当局应该提高警惕，优化短期跨境资本流动的管理方式，将汇率波动率作为一项新的政策工具，与其他监管措施相配合，维护宏观经济稳定健康发展，增强货币政策有效性。

【证券】

--中国股市：沪综指震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前

中国股市沪综指周一震荡近收平，金融、石化等权重板块跌幅居前，外围股市普跌及本周限售解禁压力大增加剧市场分歧。分析师表示，当前市场结构性行情依然明显，后市将延续震荡格局。

--中国证券：沪港通不需要另开户和换汇，额度将先到先得--报载

上海证券报周一援引权威市场人士称，沪港通与2007年宣布但迟未推出的“港股直通车”最大的区别在于，投资者直接使用人民币投资，不需要自己换汇，投资者不用去对方市场开户，就可以直接投资对方市场股票；在额度使用方面，则将遵循“先到先得”原则。

--中国企业：万达集团未来海外重点发展文化旅游，2020年海外收入占2-3成

继收购美国第二大电影院线AMC后，中国大型商业地产企业万达集团正计划加大海外扩张步伐，海外布局重点将是文化和旅游业，争取2020年海外市场收入占比达到2-3成。

--中国房地产：开放金融市场，可望加快推进房地产信托发展--莱坊