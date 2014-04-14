港报财经评论：动力股恐难维持强势--信报4月14日

市场期望欧央行放水，惟当局早施出口术，到真正出招时，可能事倍功半。根据彭博调查，有近三分二受访经济师预期，欧央行将在6月推出量宽政策；少于一半人认为德拉吉会“多管齐下”放松政策，可选择的手段包括减息、购买资产、长期贷款等。 欧央行放水似乎事在必行，德拉吉声称获央行成员一致支持在必要时放水，但其实大部分成员不希望采取大规模的量宽或买债行动，而是倾向采取较温和的手段见步行步，让经济脱离通缩。如是看，政策前景虽然利好后市，但投资者不宜对大规模放水有过分期望。标普500及纳指上周急挫，市场担心美股跌势才刚开始，尤其科技股调整未完。美股于4月中急跌，有山雨欲来之感，甚至有五穷六绝的可能。 美股“浴血”，大部分投资者不明原因，毕竟近期退市预期正在降温。目前的主流解释是基金清仓及转仓，瑞信报告指出，截至上周三，对冲基金押注股市上升的比率跌至46%，美股净持仓跌至自2012年8月以来低位。当中，被减持得最厉害的是科技股，从个股持仓情况来看，一些对冲基金持仓比率较高的科技股，近期有明显跌幅。

欧罗未能突破1.3906恐回落/苏子 上周欧罗兑美元虽然成功在上月24日的1.3876美元高位阻力以上收市，但由于1.3885美元的收市价与此高位阻力极为接近，加上上周五又以十字星待变形态收市，因此，今天欧洲开市后，欧罗兑美元若未能进一步突破上周的1.3906美元高位阻力，今天汇价较大机会掉头回落。上周五美国商品期货交易委员会（CFTC）公布截至上周二的期货仓位报告显示，欧罗的净长仓较前周减少大约30％，虽然上周汇价上升，但却未见有投机大户进一步增持之余，反而有大幅减持的情况出现，故担心目前高追欧罗的赢面不高。 此外，上周六欧洲央行行长德拉吉警告，目前强势的欧罗汇价，若再继续走高的话，将会迫使央行采取额外的宽松政策以阻止通胀跌至太低水平。因此，宜留意今早欧罗汇价会否对德拉吉的利淡欧罗言论造成冲击。若今早东京开市后，欧罗兑美元明显跌到上周五的1.386美元低位以下波动，相信汇价较大机会已在上月13日的1.3967美元高位及上周五的1.3906美元高位成双顶的不利形态，稍后考验100天平均线关键支持的可能性甚高。其实上周四欧罗兑美元突破1.3876美元高位阻力收市后，翌日应不难在突破1.39美元关口后，顺利挑战20天保历加通道的1.3926美元顶部阻力。 但从上周五汇价两度挑战及突破1.39美元关口后均无功而回，可是到收市时却又可以继续保持在上月24日的高位阻力的古怪表现来看，大户似乎正在营造一个欧罗兑美元已成功向上破位并正准备向上作出重大突破的市场气势，使到持好仓者不愿获利平仓，而看淡的投资者，亦不敢在周末前夕贸然入市建立欧罗淡仓。若今早欧罗兑美元已见跌至上周五的1.386美元低位附近，将反映大户在上周五的部署十分高明及蛊惑，故今天欧罗有机会大幅走低。若今天收市时，已见欧罗兑美元回落至20天平均线甚至更低水平，相信本周欧罗汇价将可出现逆转性的回落，兑美元在周线图上有可能在本周结束时，呈现双周转向的不利形态。故短线而言，投资者宜采取候高建立短仓的策略。(B08)