港报财经评论：沪港通之下，严选受惠股--经济日报4月12日

沪港通之下，严选受惠股/林瑞芬

美股又成绊脚石，港股的沪港通刺激昨暂受压，恒指昨收报23,003，跌0.79%；国指跌1.85%至10,228；大市成交963亿港元。国指来讲跌得多非无因由，因周四已同大家剖析，重磅的内银及内险股的H股均较A股有溢价，沽贵买平，所以2014年终推沪港通，不可以与2007年憧憬港股直通车的疯狂并论，有得或有失。今时今日中国送直通车，还是不是7年前般大礼，投资者宜深思，拆礼要小心！

国指昨又回落至100天线下，收10,228，H股先要蚀底，因AH股价互有高低，A股近年估值偏低，假设今次定价以H股为标准，势令H股价低落。再从中线看，大家在同一水平起步，归根看中国经济的发展，是否支持到企业盈利上升。沪港通本质上是制度建设，类同QFII及RQFII制度，制度筑建，需要市场的配合，更重要是企业的盈利能力及长线投资价值。若缺，多多股票方便你去买，都不想买。中期计，港股应该有优势吸引中国内地资金，试想中国内地的大型国企历年分红派息吸引力低；而香港的优质大中型股不少，如港铁 息率都有近3厘，且不是偶然。和黄 、汇丰 及友邦保险 业务更是全球性，有往绩可查，又不能在中国内地股市易找寻得到，这类股必获中国内地长线基金或投资者垂青。

得者固然是港交所 ，昨以146港元开市，最高见148.5港元，收报146港元，升11.5%，140港元阻力轻易被升穿，如进一步突破150港元更好世界。综合券商意见，连摩根士丹利都将其评级由“大市同步”调升至“增持”，目标价由117港元升至175港元；法巴将其“减持”调升至“买入”，目标价由97.11港元升至168.11港元；中国国际金融将其“持有”调升至“买入”，只剩死硬派里昂维持“沽售”评级，认为沪港通对港交所的盈利刺激有限，目标价120港元。

基本上，全城均仍认为沪港通对港交所具正面作用，多些互通刺激交投量。不过，就细节的安排，或许要多花心思了解，如中国内地有涨停版制，香港没有，趋同可能变港股无特色，不趋同又衍生两地AH股不公平待遇。政策推动，港交所前途无可限量，或许大众心里有数。惟6个月后，沪港通才能实行，美股可以变化很大，老牛变小熊都未定，港交所对金融市场属高敏感一族，投资者上车真的要了解清楚自己的投资个性，怕波动，就不宜胡乱跟风追涨。(B05)

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受惠沪港通，证券股看俏/余少文

沪港股市互联互通，只为两地股市带来半日上升刺激，国企指数昨日显着回落，但“直通车”确实可以为证券股带来增长，只要A股复苏，证券股今年可以猪笼入水。中国内地股市偏软，国企指数也未能承接周四下午升势，昨日跌192点或1.9%，收报10,228点，成交额245亿港元，只有1/5主板H股可以逆市上升，金融股是沽压所在；而红筹指数跌16点或0.4%，收报4,357点，成交额58亿港元。近日指出，沪港股市互联互通，仍然需要经济有起色，国指才可能上试11,000点及挑战12,000点，最后目标是15,000点。3月居民消费价格（CPI）虽然符合市场预期，但工业生产者价格（PPI）跌幅大过预期，愈来愈相信首季经济增长有机会低见7.3%，希望最终迫使中国出手。

不管如何，只要直通车加上经济刺激政策，国指是可以升至预期的目标，认为A股受惠程度较H股更大，因为A股是半封闭市场，香港投资者未能直接参与，但中国内地投资者早参与港股的买卖，故互联互通只是令部分中国内地资金从正规途径买卖港股而已。反而中国内地股市确实会多了资金流入，搞活流动性，也令香港投资者多一个机会，所以证券股可以受惠互联互通。

去年指出，中国内地股市成交额如上升，有助提升证券股的盈利环比增长，以中信证券 和海通证券 的季度业绩作比较，沪深两市去年第一季和第三季成交额环比上升，中信证券和海通证券当季合计盈利环比增长27%和10%；而A股第二季和第四季下跌，该两只证券股合计盈利亦跌，反映只要中国内地股市活跃起来，证券股盈利便有保证。

中国证监会去年底曾表示，中国内地证券业将“十年发展十倍”，要每年平均增长26%才可以达标，若然股市成交额未能增长，中证监目标便不能达到，因此在政策支持下，有理由相信中国内地证券业未来10年会有举足发展，证券股是值得投下信心一票。其实，连同中国银河证券 在内，三只证券股去年盈利都录得增长，展望今明两年，中信证券和海通证券的每股盈利增长会较快，可同时达30%和20%的较高双位数增长，反而去年睇好的银河证券，彭博预测其盈利增长速度只有7%和15%，除非券商调高其盈利增长预测，否则吸引力不及对手。(B06)