美国金融：美联储史坦重申金融稳定性应纳入货币政策目标

路透华盛顿4月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦周日重申，金融稳定性应是美联储政策制定的目标之一。他的这一立场存在争议。

他在国际货币基金组织(IMF)论坛表示，“原则上”有必要将金融稳定性目标归入货币政策之内。他指出，不太清楚的是如何“在操作层面上”将其纳入政策。史坦将于下月离任。

史坦推广这一理念已超过一年时间。这与传统上调整利率来调控通胀率和失业率，并且单独地利用管控和监管手段来确保金融领域稳定的概念相悖。

他在谈到国际金融稳定时表示，“我们必须意识到这点，也必须予以监控...就这方面而言沟通和关注是有作用的。”