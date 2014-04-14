美国金融：美联储史坦重申金融稳定性应纳入货币政策目标

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
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路透华盛顿4月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦周日重申，金融稳定性应是美联储政策制定的目标之一。他的这一立场存在争议。
他在国际货币基金组织(IMF)论坛表示，“原则上”有必要将金融稳定性目标归入货币政策之内。他指出，不太清楚的是如何“在操作层面上”将其纳入政策。史坦将于下月离任。
史坦推广这一理念已超过一年时间。这与传统上调整利率来调控通胀率和失业率，并且单独地利用管控和监管手段来确保金融领域稳定的概念相悖。
他在谈到国际金融稳定时表示，“我们必须意识到这点，也必须予以监控...就这方面而言沟通和关注是有作用的。”
他并称，“做有利于美国经济的事情归根结底是对世界大部分地区有益的。”(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。