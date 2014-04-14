东欧情势：欧盟将讨论对俄增加制裁，并派人员协助训练乌克兰警力

路透卢森堡4月14日 - 欧盟成员国外长周一将举行会议，讨论如何在取得部分盟国支持的同时，加大对俄罗斯制裁；因部分政府担心俄罗斯会以限制能源供应欧洲来做为反制。

讨论中的范围包括新经济制裁、由欧盟派出人员训练乌克兰警察以及执法人员、以及欧盟该如何对克里米亚半岛人民发出旅行签证及贸易往来。

但一位高级欧盟官员上周五说，临近周末时欧盟国家把焦点放在以外交努力来缓和乌克兰情势，周一的会议应不会达成任何大范围的经济措施。欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)将在周四与来自美国俄罗斯及乌克兰的代表在日内瓦开会。

“真正的问题在于，欧盟成员是否同意要求阿斯顿办公室准备额外的限制措施，”这位官员对记者说。

目前尚不清楚俄罗斯经济领域未来是否将遭欧盟制裁。不过一位欧盟官员说，周一的会议可能增加制裁俄罗斯及克里米亚官员的名单，冻结他们在欧盟资产以及取消其签证。

欧盟能源执委Guenther Oettinger上周与行业代表及乌克兰官员会面时，根据路透见到的闭门会议会议记录显示，Oettinger说俄罗斯重要出口项目--天然气，将不会成为欧盟制裁项目。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)