东欧情势：欧盟将讨论对俄增加制裁，并派人员协助训练乌克兰警力

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透卢森堡4月14日 - 欧盟成员国外长周一将举行会议，讨论如何在取得部分盟国支持的同时，加大对俄罗斯制裁；因部分政府担心俄罗斯会以限制能源供应欧洲来做为反制。
讨论中的范围包括新经济制裁、由欧盟派出人员训练乌克兰警察以及执法人员、以及欧盟该如何对克里米亚半岛人民发出旅行签证及贸易往来。
但一位高级欧盟官员上周五说，临近周末时欧盟国家把焦点放在以外交努力来缓和乌克兰情势，周一的会议应不会达成任何大范围的经济措施。欧盟外交事务暨安全政策高级代表阿斯顿(Catherine Ashton)将在周四与来自美国俄罗斯及乌克兰的代表在日内瓦开会。
“真正的问题在于，欧盟成员是否同意要求阿斯顿办公室准备额外的限制措施，”这位官员对记者说。
目前尚不清楚俄罗斯经济领域未来是否将遭欧盟制裁。不过一位欧盟官员说，周一的会议可能增加制裁俄罗斯及克里米亚官员的名单，冻结他们在欧盟资产以及取消其签证。
欧盟能源执委Guenther Oettinger上周与行业代表及乌克兰官员会面时，根据路透见到的闭门会议会议记录显示，Oettinger说俄罗斯重要出口项目--天然气，将不会成为欧盟制裁项目。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。