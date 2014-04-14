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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 09:43 BJT

****《港报快速浏览》--4月14日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：沟通放眼长远，中央诚意推普选--文汇报4月14日                       
 港报社评：圆普选特首梦，须“保险方案”--星岛日报                            
 港报社评：宋元古井原址保育，认识本土重塑港史--明报                          
 港报社评：中央泛民差距拉近，政改一小步--经济日报                            
 港报社评：“四个一”难化解分歧，政改出路理性妥协--信报                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：沪港通之下，严选受惠股--经济日报4月12日                       
 港报财经评论：动力股恐难维持强势--信报4月14日                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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