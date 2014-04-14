金属期市：LME期镍创14个月高点，印尼矿石出口禁令引发供应忧虑

LME三个月期铜 涨0.13%，报每吨6,679美元；在3月触及三年半低点6,321美元后逐步反弹。

中国本周经济增长数据将提供经济是否能避免“硬着陆”的最清晰迹象。

全球最大矿产商必和必拓 的镍矿石加工方法取得突破，将助其为在澳洲的Nickel West分支找到买家。

印尼一位高级官员周五表示，该国矿业部建议对美国自由港麦克默伦铜金矿公司 和Newmont Mining Corp 大幅削减出口税，此前这两家公司已承诺建立一家冶炼厂。

上海期货交易所主力7月期铜 涨0.62%，至每吨46,770元人民币。(完)

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