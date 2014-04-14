国际油市：伊朗石油出口量远高于西方在临时协议中规定的上限--IEA

路透伦敦/华盛顿4月11日 - 伊朗原油出口升至20个月最高位，远超过西方在临时协议中所规定的每日100万桶上限; 该协议旨在遏制伊朗核计划。

国际能源署(IEA)2月报告将全球的伊朗原油日进口量上修24万桶，至165万桶，为2012年6月以来最高。

基于去年11月伊朗与世界六大强国签订、今年1月20日开始实施的临时协议，截至7月20日止，伊朗原油出口量应维持在平均每日100万桶。

过去两年国际势力对伊朗的严厉制裁已使该国石油出口量减少约一半。

2月中国从伊朗进口石油增加16.8万桶/日，印度增加9.3万桶/日，韩国增加8.3万桶/日。

但根据IEA数据，日本从伊朗进口石油量被下修10.3万桶/日。

该报告称，“从伊朗进口石油数量连续第三个月远高于2013年水平。”

美国奥巴马政府认为，未来几个月伊朗石油销售将下降，整个六个月期间石油出口量将平均为100万桶/日。

IEA表示，3月初步数据显示从伊朗进口原油数量降至每日105万桶，“但一旦收集到更多完整数据，3月数据可能上修，接近2月水平。”

该机构称，3月伊朗原油的进口国在例行买家中国、印度、韩国、日本和土耳其之外，还有阿尔巴尼亚和叙利亚。

IEA称，2月伊朗凝析油的日出口量为14万桶，3月为11万桶，远低于1月的25万桶。

能源研究组织Rapidan Group总裁Bob McNally称，“今年春季和夏季伊朗石油日出口量可能将跌至100万桶下方，拉平前期数据，从而将符合上限，”Bob McNally曾是美国前总统布什(George W. Bush)的顾问。

“在我看来，伊朗石油进口国可能已看到预兆，认为在较低的受美国国务院制裁风险下，可以进口更多伊朗石油。”(完)