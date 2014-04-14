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亚洲 | 2014年 4月 15日 星期二 07:02 BJT

****主要国家经济指标预测--4月15日****

路透4月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月15日(二)
    0715   瑞士生产者/进口物价(较前月)           　       3月         持平       -0.4%
                          (较上年同期)                               -0.8%       -0.8%    
    0830   英国CPI(较前月)                                3月        +0.2%       +0.5%
               　 (较上年同期)                                       +1.6%       +1.7%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.3%       +0.6%
                            (较上年同期)                             +2.5%       +2.7%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.3%       +0.7%
                                        (较上年同期)                 +2.5%       +2.7%
               PPI投入指数(较前月)                                   -0.2%       -0.4%
                      (较上年同期)                                   -6.1%       -5.7%
               PPI产出指数(较前月)                                   +0.1%        持平
                       (较上年同期)                                  +0.3%       +0.5%
               PPI核心产出指数(较前月)                               +0.1%       +0.1%
                          (较上年同期)                               +0.9%       +1.1%
    0900   欧元区贸易收支(亿欧元)                          2月          --       顺差9
    0900   德国ZEW经济景气判断指数                         4月        45.0        46.6
                          现况指数                                    51.8        51.3 
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月12日当周       --       +1.5%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  3月       +0.1%       +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                        +1.4%       +1.1%
              扣除食品和能源CPI(较前月)                              +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                             +1.6%       +1.6%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                   4月        8.00        5.61
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                         2月       +1.0%       +1.5%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月12日当周       --       +2.9%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                       2月          --   净流入830
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         4月          50          47   
    2245  新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)              第一季      +0.5%       +0.1%
                               (较上年同期)                          +1.7%       +1.6%
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       现值      预估值
    4月14日(一)
    0100   韩国出口(较上年同期)                       3月修正值      +5.1%         --
               进口(较上年同期)                                      +3.6%         --
               贸易收支(亿美元)                                   顺差41.7         --
    0800   意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)              3月        +0.1%      +0.1%
                                 (较上年同期)                        +0.4%      +0.4%
  　0900   欧元区工业生产(较前月)                         2月        +0.2%      +0.2%
                       (较上年同期)                                  +1.7%      +1.5%
    1230   美国零售销售(较前月)                           3月        +1.1%      +0.8%
               扣除汽车零售销售(较前月)                              +0.7%      +0.5%
    1400   美国企业库存                                   2月        +0.4%      +0.5%
    2301   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)        3月        -1.7%      +1.0% (完)
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