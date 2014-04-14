主要国家经济指标预测--4月15日****

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月15日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 3月 持平 -0.4% (较上年同期) -0.8% -0.8% 0830 英国CPI(较前月) 3月 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.6% +1.7% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.5% +2.7% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.5% +2.7% PPI投入指数(较前月) -0.2% -0.4% (较上年同期) -6.1% -5.7% PPI产出指数(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.5% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.1% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差9 0900 德国ZEW经济景气判断指数 4月 45.0 46.6 现况指数 51.8 51.3 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月12日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 扣除食品和能源CPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 8.00 5.61 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 +1.0% +1.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月12日当周 -- +2.9% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 2月 -- 净流入830 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 50 47 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.5% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月14日(一) 0100 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +5.1% -- 进口(较上年同期) +3.6% -- 贸易收支(亿美元) 顺差41.7 -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.5% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +1.1% +0.8% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.7% +0.5% 1400 美国企业库存 2月 +0.4% +0.5% 2301 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 3月 -1.7% +1.0% (完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。