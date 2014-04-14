中国债市：银行间市场3月债券托管增5,507亿元，商业银行连八月增持

路透上海4月14日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年3月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约29.49万亿元人民币，环比增加5,507亿元，增量较上月放大近一倍。

中债登的数据显示，3月末债券托管余额为26.4万亿元，当月增加3,078亿元。其中商业银行连续第八个月增持债券，且规模较前几个月有所放大，至1,110亿元。

按中债登口径托管券种统计，具体债券方面，包括国开行、农发行和进出口行所发债券的政策性金融债，3月共净增加2,156亿元，创下三年以来新高。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年3月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年3月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

中债登 263,974.96 3,077.56 4,861.70

----------------------------------------------------

上海清算所 30,902.72 2,429.00 4,033.80

====================================================

合计 294,877.68 5,506.56 8,895.50

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年3月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

商业银行 168,967.24 1,109.96 2,149.13

----------------------------------------------------

基金公司 27,291.41 627.76 533.21

----------------------------------------------------

保险机构 23,598.54 160.25 369.35

----------------------------------------------------

证券公司 1,736.88 141.13 150.11

====================================================

以下为2014年3月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年3月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

政府债券 91,362.37 -147.98 -418.28

----------------------------------------------------

央行票据 5,521.72 0.00 0.00

----------------------------------------------------

政策性金融债 93,134.28 2,156.00 4,414.70

----------------------------------------------------

政府支持机构债 9,650.00 0.00 -150.00

----------------------------------------------------

商业银行债 12,873.00 60.00 -65.00

----------------------------------------------------

资本工具 366.00 336.00 351.00

----------------------------------------------------

非银行金融机构债 380.00 15.00 18.00

----------------------------------------------------

企业债券 24,719.14 1,000.72 1,360.49

----------------------------------------------------

中期票据 25,209.30 -708.10 -1,114.10

----------------------------------------------------

集合票据 73.86 -1.80 -17.71

----------------------------------------------------

资产支持证券 653.99 367.72 482.60

----------------------------------------------------

外国债券 31.30 0.00 0.00

====================================================

上海清算所数据 2014年3月末 当月增减 当年累计增减

====================================================

短期融资券 8,577.30 57.90 133.10

----------------------------------------------------

超短期融资券 5,299.50 307.00 570.50

----------------------------------------------------

中期票据 3,686.20 764.00 1,170.10

----------------------------------------------------

区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00

集合票据

----------------------------------------------------

非公开定向债务 11,079.88 999.40 1,698.60

融资工具

----------------------------------------------------

金融企业短期融资券 1,023.50 60.00 213.60

----------------------------------------------------

非金融企业资产 129.30 13.00 33.00

支持票据

----------------------------------------------------

信贷资产支持证券 160.08 0.00 -22.80

----------------------------------------------------

资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00

----------------------------------------------------

同业存单 377.70 27.70 37.70

----------------------------------------------------

政府支持机构债券 250.00 200.00 200.00

====================================================

以下为2014年3月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年3月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量

其中:本币债 5,742.82 11,181.10 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

------------------------------------------------------

现券交割量 24,622.20 57,744.06 369,733.59

(银行间)

------------------------------------------------------

回购交割量 163,227.94 385,261.82 1,589,265.88

------------------------------------------------------

债券兑付 2,608.48 6,678.60 34,573.09

======================================================

上海清算所数据 2014年3月 2014年累计 2013年全年

======================================================

债券发行量 5,274.80 9,795.30 27,845.02

------------------------------------------------------

债券兑付量 2,845.80 -- 18,022.13

------------------------------------------------------

现券清算量 5,257.87 10,946.69 52,413.56

------------------------------------------------------

回购清算量 7,715.16 16,945.18 55,949.85

======================================================

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。