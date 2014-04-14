中国债市：银行间市场3月债券托管增5,507亿元，商业银行连八月增持

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月14日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年3月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约29.49万亿元人民币，环比增加5,507亿元，增量较上月放大近一倍。
中债登的数据显示，3月末债券托管余额为26.4万亿元，当月增加3,078亿元。其中商业银行连续第八个月增持债券，且规模较前几个月有所放大，至1,110亿元。
按中债登口径托管券种统计，具体债券方面，包括国开行、农发行和进出口行所发债券的政策性金融债，3月共净增加2,156亿元，创下三年以来新高。
中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。
以下为2014年3月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):
2014年3月末 当月增减 当年累计增减
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中债登 263,974.96 3,077.56 4,861.70
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上海清算所 30,902.72 2,429.00 4,033.80
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合计 294,877.68 5,506.56 8,895.50
注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。
以下为2014年3月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年3月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 168,967.24 1,109.96 2,149.13
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基金公司 27,291.41 627.76 533.21
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保险机构 23,598.54 160.25 369.35
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证券公司 1,736.88 141.13 150.11
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以下为2014年3月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年3月末 当月增减 当年累计增减
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政府债券 91,362.37 -147.98 -418.28
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央行票据 5,521.72 0.00 0.00
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政策性金融债 93,134.28 2,156.00 4,414.70
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政府支持机构债 9,650.00 0.00 -150.00
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商业银行债 12,873.00 60.00 -65.00
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资本工具 366.00 336.00 351.00
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非银行金融机构债 380.00 15.00 18.00
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企业债券 24,719.14 1,000.72 1,360.49
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中期票据 25,209.30 -708.10 -1,114.10
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集合票据 73.86 -1.80 -17.71
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资产支持证券 653.99 367.72 482.60
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外国债券 31.30 0.00 0.00
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上海清算所数据 2014年3月末 当月增减 当年累计增减
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短期融资券 8,577.30 57.90 133.10
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超短期融资券 5,299.50 307.00 570.50
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中期票据 3,686.20 764.00 1,170.10
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区域集优中小企业 99.26 0.00 0.00
集合票据
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非公开定向债务 11,079.88 999.40 1,698.60
融资工具
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金融企业短期融资券 1,023.50 60.00 213.60
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非金融企业资产 129.30 13.00 33.00
支持票据
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信贷资产支持证券 160.08 0.00 -22.80
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资产管理公司金融债 220.00 0.00 0.00
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同业存单 377.70 27.70 37.70
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政府支持机构债券 250.00 200.00 200.00
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以下为2014年3月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):
中债登数据 2014年3月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量
其中:本币债 5,742.82 11,181.10 56,453.94
美元债 0.00 0.00 8.65
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现券交割量 24,622.20 57,744.06 369,733.59
(银行间)
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回购交割量 163,227.94 385,261.82 1,589,265.88
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债券兑付 2,608.48 6,678.60 34,573.09
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上海清算所数据 2014年3月 2014年累计 2013年全年
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债券发行量 5,274.80 9,795.30 27,845.02
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债券兑付量 2,845.80 -- 18,022.13
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现券清算量 5,257.87 10,946.69 52,413.56
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回购清算量 7,715.16 16,945.18 55,949.85
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇/张喜良)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。