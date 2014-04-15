《中国债券市场每日交易备忘》--4月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标，预测收益率为4.57% 国开行至多70亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标，预测收益率为5.20% 国开行至多60亿元五年期固息增发债上午9:30-10:30招标，预测收益率为5.38% 国开行至多70亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标，预测收益率为5.55% 国开行至多40亿元10年期固息增发债上午9:30-11:10招标，预测收益率为5.58% 南方电网50亿元六个月期限超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和农业银行主承 广发证券 25亿元三个月期短期融资券招标，建行和农行等承销 海通证券 30亿元三个月期短融招标，农行和中行等承销 上海证券9亿元三个月期短融招标，浦发银行主承 华安证券8亿元三个月期短融招标，浦发银行主承 厦门港务控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 阿拉尔统众国资经营公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 华电国际 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 闽西兴杭国投10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 河北建设投资集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农行主承 北京住总集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行和南京银行主承 三亚凤凰机场5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和国开行主承 华映科技 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 中国联合网络通信50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承 山东能源集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承 海印股份 3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 武汉国资经营3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 淮北矿业集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行主承 浙江萧山国资经营5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和工行主承 北京基础设施投资至多50亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债簿记建档(主体评级AAA)，海通证券主承 宁海县城投公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，摩根士丹利华鑫证券主承 临沂经济开发公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 邳州润城资产经营集团13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 庆阳经济发展投资公司8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 海城金财土地房屋投资公司7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券主承 威海经济技术开发区国资经营管理公司10亿元七年期固息债簿记(主体评级AA)，中信建投证券主承 防城港市港工基础设施建设开发投资公司16亿元七年期固息债簿记(主体评级AA)，财通证券主承 宁乡经济技术开发区建投公司12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，银河证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 辽宁沿海经济带22亿元七年期固息城镇化建设集合债1480106，票面利率8.9% 启东城市投资经营10亿元七年期固息债1480172，票面利率8.2% 中国电力投资集团40亿元九个月期超短融011410003，票面利率5% 内蒙古东达蒙古王集团7亿元一年期短融041453046，票面利率8.5% 江苏省苏豪控股集团8亿元一年期短融041459022，票面利率5.88% 山东垦利石化集团4亿元一年期短融041469016，票面利率7.5% 中信建投证券19亿元三个月期短融071407002，票面利率4.8% 安信证券14亿元三个月期短融071406002，票面利率4.80% 西南证券 6亿元三个月期短融071418004，票面利率4.88% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041454023，票面利率5.54% 云南省能源投资集团15亿元五年期中票101456012，票面利率7.20% 宁波工业投资集团2亿元三年期中票101454010，票面利率6.7% 辽宁成大 10亿元三年期中票101458011，票面利率6.34% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元三年期固息增发债140322，发行价格100.1534元 北京控股集团25亿元六个月期超短期融资券 宁波经济技术开发区控股5亿元一年期短融 浙江国际贸易集团10亿元一年期短期融资券 伊犁农四师国资投资公司4亿元一年期短融 华西证券8亿元三个月期短融 长城证券6亿元三个月期短融 四川峨胜水泥集团2亿元一年期短融 世贸股份 10亿元三年期中票 宁波经济技术开发区控股5亿元三年期中票 中国核工业建设集团12亿元五年期中票 龙净环保 3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部231.98亿元三年期储蓄国债111702到期兑付，票面利率5.43% 北京基础设施投资公司30亿元三年期中票1182120到期兑付，票面利率4.94% 西南证券 10亿元三个月期短融1490009到期兑付，票面利率6.19% 方正证券 15亿元三个月期短融1490012到期兑付，票面利率6.21% 中金公司10亿元三个月期短融1490013到期兑付，票面利率6% 中铁物资25亿元九个月期超短融011318004到期兑付，票面利率4.5% 大唐发电 30亿元九个月期超短融011323002到期兑付，票面利率4.3% 湖北洋丰股份3.8亿元一年期短融041351017到期兑付，票面利率4.89% 连云港港口集团10亿元一年期短融041351019到期兑付，票面利率4.47% 山西省经贸投资控股集团4亿元一年期短融041359022到期兑付，票面利率4.88% 陕天然气 5亿元一年期短融041360020到期兑付，票面利率4.28% 中电投集团38亿元一年期短融041361016到期兑付，票面利率4% 成都中小企业4.2亿元六年期投资人选择权(3+3)固息集合债1180084到期兑付，票面利率6.78% 09附息国债25 090025付息 09国开02 090202付息 09豫投债 098055付息 09潍投债 098056付息 10附息国债09 100009付息 10农发12 100412付息 10新希望MTN1 1082072付息 11储蓄03 111703付息 11汉江水电债 1180083付息 11蓉中小 1180084付息 11晨鸣控股债 1180085付息 11申江债 1180086付息 11华虹MTN1 1182119付息 11桂交投MTN1 1182121付息 13海航债 1380157付息 13金海浆纸债 1380158付息 13新乡债 1380159付息 13粤航运MTN1 1382162付息 13郑州SMECNⅡ001 051302013付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：\ --就在中国央行行长周小川明确表示利率市场化或将在两年内实现的整整一个月之后，有人跳出来唱反调，说 条件还不具备。而这人正是他的得力副手--央行副行长易纲，这真是赚足了眼球的情节。但这一切，恐怕只是舆 论为吸引外界注意力的误读。。 --飞速飙升、规模已破10万亿元人民币的中国信托业黄金时代已过，迎接其的是更严监管和降速控风险思路。 不过有关信托股东“兜底”职责的条款，则令信托业备受诟病的刚性兑付“魔咒”短期仍难被打破。 --中国保监会近日出台保险业服务新型城镇化的指导意见，对此保监会副主席王祖继表示，保险资金将探索优 先股等新型投资工具和方式，满足基础设施建设多元化的融资需求。 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)