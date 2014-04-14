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货币新闻 | 2014年 4月 14日 星期一 15:10 BJT

新债招标：农发行一年增发债收益率4.6088%，三年5.1970%--业内人士

路透上海4月14日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.6088%和5.1970%。

业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.63倍和4.34倍。

农发行此次两期增发债，发行上限各为50亿元，一年期品种为今年第29期债 的第一次增发，票面利率为4.79%；三年期为今年第24期债 的第二次增发，票面利率5.20%。

以下为具体发行条款:

第29期一次增发债 第24期二次增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月18日 4月17日

起息日 4月10日 3月27日

发行期 4月15日-4月18日 4月15日-4月17日

上市日 4月22日 4月23日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%

---------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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