新债招标：农发行一年增发债收益率4.6088%，三年5.1970%--业内人士

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月14日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期和三年期固息增发债，中标收益率分别为4.6088%和5.1970%。
业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.63倍和4.34倍。
农发行此次两期增发债，发行上限各为50亿元，一年期品种为今年第29期债 的第一次增发，票面利率为4.79%；三年期为今年第24期债 的第二次增发，票面利率5.20%。
以下为具体发行条款:
第29期一次增发债 第24期二次增发债
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发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月18日 4月17日
起息日 4月10日 3月27日
发行期 4月15日-4月18日 4月15日-4月17日
上市日 4月22日 4月23日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM