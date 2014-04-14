《综述》中国高层频放风，或为一季度经济增速低于7.5%打预防针

* 中国政府高层频表态，更关注经济增长质量

* 或为一季度经济增速低于7.5%埋下伏笔

* 货币政策要在稳增长和物价等多种目标艰难平衡

作者 沈燕

路透北京4月14日 - 在外界聚焦中国本周三即将公布的一季度经济数据以判读其是否硬着陆之际，包括中国总理等在内的政府高官们近期却频频传递着一个信息：相较7.5%的年度增速目标，中国更注重经济增长质量。

换言之，中国对一季度国内生产总值(GDP)同比增幅可能不及7.5%早有心理准备，中央政府并不会为此出台强刺激政策，政策方向也不会有实质偏转；而稳增长的着力点更倾向于定向发力，包括结构型减税及扩大铁路投资规模等。

“今年中国经济增长预期目标是7.5%左右，既然是左右，就表明有一个上下幅度，无论经济增速比7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间。”中国国务院总理李克强上周在博鳌论坛上发表演讲时称。

他并强调，中国不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策，而是更加注重中长期的健康发展，努力实现经济持续健康发展。政府已经确定的方针和所拥有的政策储备，能够应对各种可能出现的风险和挑战，中国的发展有着很强的韧性。

路透此前调查中值显示，中国第一季GDP增长率可能从2013年第四季的7.7%放慢至7.3%。若该预估准确，将是中国经济五年来的最慢增速，并接近确保就业稳定所需的增速下限。

中国年初确定的今年GDP增长目标为7.5%左右，与上年目标一致，去年实现GDP同比增幅则持稳于7.7%；上周公布的3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%，远低于年初设定的3.5%目标。

**谁更纠结于7.5%的增长目标？**

按惯例，以往4月中旬公布一季度经济数据的时候，中国都会召开有宏观调控部门参与的经济形势分析闭门会议，今年亦不例外。

尽管目前尚难得知中国高层们对目前经济形势的判断结论，但从中国总理及财政部与央行官员们的表态来看，中国对实现今年GDP增长目标7.5%依旧充满信心。

中国财政部副部长朱光耀上周末在华盛顿出席20国集团（G20）财长和央行行长会议期间就表示，未来十年中国经济有充分潜力实现7%至8%的增速。如果因为一时的短期波动而出台大规模刺激政策，损失的是中长期的发展战略。

中国人民银行副行长易纲也在同一场合指出，中国经济已进入“换挡”期，从过去的高速增长转为中高速增长，但增长质量将进一步提高，中国有信心实现全年7.5%左右的增长目标。

此前中国公布的诸多PMI先行指标，以及上周出炉的疲弱贸易数据和持续两年负增长的PPI等数据，也让业界对中国一季度的宏观数据预期偏淡。基于中国强调改革，结构调整的大背景，无论是决策层抑或学界对中国经济增速放缓的容忍度都明显提高。

中国国际经济交流中心研究员王军就提到，高层一直在强调弱化对GDP的关注，从已经公布的数据推测，一季度GDP增幅可能就在7.2-7.3%。

虽然中国高层引导淡化对GDP数据的过度关注在国内似乎已见成效，但要让海外研究机构将关注焦点从GDP转向中国的结构调整和改革方面显然并不容易。

中国本周公布的经济增长数据亦被海外研究机构视为最清晰的信号，来判断这个全球第二大经济体能否避开“硬着陆”。若中国GDP增长数据疲弱，可能会令新兴市场受到冲击，因当前的新兴市场刚刚开始走出美联储(FED)缩减刺激政策的阴影。

国际货币基金组织(IMF)上周就对中国“硬着陆”的风险发出警告。尽管IMF认为系属低风险，但其指称可能对其他新兴市场造成很大的负面冲击。不过朱光耀已对此作出回击，称中国政府正采取行动应对金融风险。

**纠结的货币政策：多种目标如何选择？**

在今年3月召开的人大和政协两会上，中国总理李克强在政府工作报告中提及今年的经济增长目标时曾明确表态，稳增长是为了保就业，要加强对增长，就业，物价，国际收支等主要目标的统筹平衡。

这也是李克强此次在博鳌强调只要保证充分就业，经济增速高一点低一点都属于合理区间的原因所在。

“不过中国缺乏很多基本数据，包括最基本的就业数据，现在并没有官方按月公布的就业人数统计和失业率，人保部公布的城镇失业率通常都是按季度公布，且在统计口径上与现实有很大差异。”一位不具名的官方人士称，从这个角度看，将GDP增速与就业目标挂钩本身就显得很模糊。

或许是基于此，中国央行行长周小川上周五就在博鳌论坛上表态，低通胀目标在中国央行多目标中是最重要的，就业也会是一个相当重要的参考指标，但不适宜作为最主要目标。

纵观中国年初设定要统筹平衡的这些主要目标，都无一例外地集中在中国现行货币政策目标上，这也使得货币政策的松紧在中国经济出现波动的背景下变得尤为敏感。

尤其是上周公布的3月CPI温和上涨，虽远低于年初设定的目标，尚不足引发物价全面上涨的忧虑，但也道出尽管目前中国金融机构存款准备金率居高不下，中国央行却依然坚守货币闸门不放松的背后原因。

“我觉得在传统的时期，低通胀目标仍然是在我们的多目标体系当中占有最高的权重。”周小川指出，在全球经济危机的时候，或者经济再复苏但是没有创造就业时，目标中函数权重就会发生变化，但也不适宜把就业作为最主要目标。

前述不具名的政府官员就提到，“在近期有关部门的经济形势讨论会上，来自央行的官员就一直强调目前的货币投放是适度的，经济波动在合理区间，强调货币政策是正确的。”

存款准备金制度初衷本是保证存款金融机构的支付和清算，但却演变成了一种强力回收流动性的货币政策工具。2006年7月至2012年5月，中国央行对存款准备金率进行了约38次调整，其中上调多于下调，大型金融机构的存款准备金率也从当初8%上升到了目前的20%。