企业结盟：中信里昂证券向机构经纪自营商BTIG注资，具体金额未披露

路透4月13日 - 快速成长的机构经纪自营商BTIG周日表示，中信证券 旗下的香港券商--中信里昂证券已向其注资，具体金额未披露。BTIG由Speer Leeds Kellogg和Montgomery Securities的前高管创立。

BTIG称，投资收益将帮助该公司发展核心业务并开拓新业务领域。

该公司将继续作为一家独立公司运营。

BTIG于2002年由SLK的Steve Starker和来自Montgomery的Scott Kovalik共同创立。高盛在2008年成为该公司的投资人。

中国最大的券商中信证券在2013年斥资12.5亿美元，从法国农业信贷银行(Credit Agricole)手中买下了里昂证券。(完)