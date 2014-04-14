企业结盟：中信里昂证券向机构经纪自营商BTIG注资，具体金额未披露

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透4月13日 - 快速成长的机构经纪自营商BTIG周日表示，中信证券 旗下的香港券商--中信里昂证券已向其注资，具体金额未披露。BTIG由Speer Leeds Kellogg和Montgomery Securities的前高管创立。
BTIG称，投资收益将帮助该公司发展核心业务并开拓新业务领域。
该公司将继续作为一家独立公司运营。
BTIG于2002年由SLK的Steve Starker和来自Montgomery的Scott Kovalik共同创立。高盛在2008年成为该公司的投资人。
中国最大的券商中信证券在2013年斥资12.5亿美元，从法国农业信贷银行(Credit Agricole)手中买下了里昂证券。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。