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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 10:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，日股持平

0202GMT

* 美元/日圆在101.42-72日圆之间持稳

* 日经指数在13,887.23-14,008.29点窄幅波动，无明显涨跌趋势

* 关注日本首相安倍晋三与央行总裁黑田东彦本月底的会晤

* 102.00之前有卖盘，101.40附近有买盘

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