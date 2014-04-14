台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，随美债反应避险需求

路透台北4月14日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周一早盘微跌。交易员认为，美股重挫带动避险需求，令台债殖利率盘初随美债走跌，不过五年券103/4殖利率已来到区间下缘，多头追价意愿相对有限。

交易员并指出，虽然短线美股重挫引发避险需求，但对于涨多的美股略见拉回并不感到意外，且近期台股表现相对有撑，料台债受国际股市重挫的影响并不大，今日台债主交投将在窄幅区间盘整。

〞台股跟台债没有太大关系。〞一位外银台债交易员说。

上述外银交易员表示，周一台债交投向来较为清淡，预估今日交投在狭幅区间上下波动，台债后势主要观察美国指标10年期公债殖利率是否跌破前波低点的2.58%，才会牵动台债多头进一步表态。

至于10年券103/6 部分，证券交易员称，由于10年券103/6增额券将于下周二(22日)展开发行前交易，市场对该券追价意愿更为谨慎，盘初交投格外淡静。

美国公债价格上日在震荡交投中上扬，紧张不安的投资者撤出全球股市，涌入风险较低的公债市场，推动美国30年期公债收益率触及去年7月以来最低水平。指标10年期公债10年期公债 收益率本周回落11个基点，收在1月底确立的，一直未能突破的交易区间的底部。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4期早盘殖利率在1.08%附近上下1个基点盘整。由于殖利率已近区间下缘，多头暂缺追价议题操作。

* 10年债103/6盘初暂无成交，因下周该期增额券将展开发行前交易影响交投谨慎。

* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.61%附近，未提供进一步指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.07-1.09%

* 10年公债103/6 ：1.56-1.59%

本地时间10:13时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.18基点报1.0857%。

* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。

以下为最新相关报导链接：

--美国债市：公债价格攀升，因股市继续走低

--《综述》美国生产者物价录得九个月最大涨幅，消费者信心触及九个月高位

--表格：美国3月PPI较前月上升0.5%，创2013年6月以来最高

--焦点：G20公报关注乌克兰事件后续影响，敦促美国批准IMF改革计划