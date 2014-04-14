台湾债市：指标五年券殖利率早盘微跌，随美债反应避险需求

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月14日 - 台湾指标五年公债103/4 殖利率周一早盘微跌。交易员认为，美股重挫带动避险需求，令台债殖利率盘初随美债走跌，不过五年券103/4殖利率已来到区间下缘，多头追价意愿相对有限。
交易员并指出，虽然短线美股重挫引发避险需求，但对于涨多的美股略见拉回并不感到意外，且近期台股表现相对有撑，料台债受国际股市重挫的影响并不大，今日台债主交投将在窄幅区间盘整。
〞台股跟台债没有太大关系。〞一位外银台债交易员说。
上述外银交易员表示，周一台债交投向来较为清淡，预估今日交投在狭幅区间上下波动，台债后势主要观察美国指标10年期公债殖利率是否跌破前波低点的2.58%，才会牵动台债多头进一步表态。
至于10年券103/6 部分，证券交易员称，由于10年券103/6增额券将于下周二(22日)展开发行前交易，市场对该券追价意愿更为谨慎，盘初交投格外淡静。
美国公债价格上日在震荡交投中上扬，紧张不安的投资者撤出全球股市，涌入风险较低的公债市场，推动美国30年期公债收益率触及去年7月以来最低水平。指标10年期公债10年期公债 收益率本周回落11个基点，收在1月底确立的，一直未能突破的交易区间的底部。
交易员观察市场动态：
* 五年债103/4期早盘殖利率在1.08%附近上下1个基点盘整。由于殖利率已近区间下缘，多头暂缺追价议题操作。
* 10年债103/6盘初暂无成交，因下周该期增额券将展开发行前交易影响交投谨慎。
* 美国指标10年期公债 亚洲早盘殖利率暂在2.61%附近，未提供进一步指引。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.07-1.09%
* 10年公债103/6 ：1.56-1.59%
本地时间10:13时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.18基点报1.0857%。
* 10年公债103/6殖利率暂无成交纪录。
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--美国财长杰克卢称需要采取进一步行动防止欧元区银行业危机冲击主权债市场 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。