全球经济：澳洲国库部长称，G20增速目标的完成进程“无法令人接受”

路透珀斯4月13日 - 澳洲国库部长霍基(Joe Hockey)周日表示，在实现20国集团(G20)设定的今年经济成长目标一事上的缓慢进程“无法令人接受”。

霍基说，G20各国财长之前承诺，在9月澳洲会议前，有“实质且有效的计划来把全球经济增速再提高2%”，但目前进度仅完成了十分之一。

“成员国提出的各项提案迄今一直无法令人接受，他们仅仅实现了目标的10%，”霍基在华盛顿会谈之后对澳洲广播电视公司说。

G20在2月悉尼会议上提议，未来五年力争将经济成长率提升逾2个百分点， 周五声明中亦重申了这一观点。

霍基表示，“对一些国家来说，仅仅重新炒热之前的宣示还不够。你需要真正的行动来提振经济。”

在G20华盛顿的会议上，霍基亦严厉指责在国际货币基金组织(IMF)改革计划上的推迟。G20成员国于2010年就将IMF资源增加一倍，并提升新兴市场国家话语权的改革计划达成一致。