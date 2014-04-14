全球经济：澳洲国库部长称，G20增速目标的完成进程“无法令人接受”

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透珀斯4月13日 - 澳洲国库部长霍基(Joe Hockey)周日表示，在实现20国集团(G20)设定的今年经济成长目标一事上的缓慢进程“无法令人接受”。
霍基说，G20各国财长之前承诺，在9月澳洲会议前，有“实质且有效的计划来把全球经济增速再提高2%”，但目前进度仅完成了十分之一。
“成员国提出的各项提案迄今一直无法令人接受，他们仅仅实现了目标的10%，”霍基在华盛顿会谈之后对澳洲广播电视公司说。
G20在2月悉尼会议上提议，未来五年力争将经济成长率提升逾2个百分点， 周五声明中亦重申了这一观点。
霍基表示，“对一些国家来说，仅仅重新炒热之前的宣示还不够。你需要真正的行动来提振经济。”
在G20华盛顿的会议上，霍基亦严厉指责在国际货币基金组织(IMF)改革计划上的推迟。G20成员国于2010年就将IMF资源增加一倍，并提升新兴市场国家话语权的改革计划达成一致。
霍基指责美国国会迟迟不批准该计划，并称“这会削弱美国的地位，而非予以增强”。(完) (编译 侯向明； 审校 张明钧)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。