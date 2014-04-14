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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 10:36 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元兑美元趋稳，兑欧元均上涨

投资者将目标瞄准欧元，此前欧洲央行官员提高口头打压欧元的力度，称若欧元继续升值，将进一步放宽政策。

澳元与新西兰元兑美元均站稳脚跟，因为地区股市显示回稳迹象。

澳元兑美元 日内持稳于0.9396美元，上周五下滑0.2%。初步阻力位在上周触及的五个月高点0.9461。

新西兰元 亦持稳于0.8647美元。

“(新西兰元)近期上涨动能放缓，说明近期内走势可能反转，”Westpac资深分析师Imre Speizer在报告中称。

“因此，我们为未来一周的看多倾向有所减弱，预期中性区间在0.8600-0.8750。”(完)

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