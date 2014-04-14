欧洲经济：欧洲央行执委科尔阐述可能的资产买进计划

路透华盛顿4月13日 - 欧洲央行执委科尔周日阐述欧洲央行如何着手资产购买计划来应对低通胀问题，强调这类计划“不是关于数量，而是关乎价格”。

欧元区通胀率目前为0.5%，远低于欧洲央行略低于2%的中期目标。

欧洲央行在本月稍早的政策会议后，为印钞以避免通胀过低的可能性敞开大门，尽管其显示尚未启动量化宽松政策的迹象。

“资产购买是我们必要时准备动用的一项工具，”科尔在国际货币基金组织(IMF)主办的一场会议上发言表示。科尔是欧洲央行执行委员会六名委员之一。

“进一步的货币宽松...并未排除，但仍要视效果而定，”科尔表示。“如果这类宽松有其必要性，欧洲央行(ECB)管理委员会会一致承诺在其职责范围内动用非常规工具。”

鉴于欧元区经济并非一体化的特性，这意味着整个欧元区要达成类似的借款成本降幅，在资产买进计划中必须把各个部分的情况纳入考量。

这暗示欧洲央行的资产买进计划将需针对不同国家的不同资产进行微调，不过科尔表示，欧洲央行将必须慎防发生“过度扭曲市场配置的操作”。

数位欧洲央行决策者对于美国式的主权资产买进计划持相当的保留态度。

科尔表示，欧元区经济的分化情况意味着，买进像是政府债券等单一资产类别，可能无法影响所有资产类别的利率。

为了要鼓励欧元区银行对中小型企业放款，欧洲央行正努力提振欧洲的证券化债券市场。有资产担保的证券(ABS)市场若能更活跃，将有助银行减轻资产负债表的负担，并使其扩大放款。

科尔并未指出欧洲央行可能买进哪些资产，但表示，“整体来说，任何有针对性的资产购买，其成功与否的衡量标准不是资产负债表的规模，而是我们的操作对整个市场和管辖区域内期限溢价带来明显效益。