台湾股市：下跌，Nasdaq大跌拖累科技股下挫

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月14日 - 台湾股市周一盘中下滑0.44%，Nasdaq股指 周五大跌拖累台湾科技股下挫。
0151GMT，台湾加权股价指数 跌39点报8,869.05点，上日跌0.45%。
电子类指数 下跌0.52%，美国Nasdaq指数上日跌1.34%。
电脑及周边设备类股 下挫0.74%，半导体类股 回落0.3%。
主要科技股中，大立光电 挫跌3.36%，友达 跌1.68%。
台积电 持平。该公司周五表示，其将以35亿台币(11.7亿美元)出售在世界先进 的5%持股。
该消息打压世界先进重挫6.36%，接近7%的跌停板。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。