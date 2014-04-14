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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 10:40 BJT

台湾股市：下跌，Nasdaq大跌拖累科技股下挫

路透台北4月14日 - 台湾股市周一盘中下滑0.44%，Nasdaq股指 周五大跌拖累台湾科技股下挫。

0151GMT，台湾加权股价指数 跌39点报8,869.05点，上日跌0.45%。

电子类指数 下跌0.52%，美国Nasdaq指数上日跌1.34%。

电脑及周边设备类股 下挫0.74%，半导体类股 回落0.3%。

主要科技股中，大立光电 挫跌3.36%，友达 跌1.68%。

台积电 持平。该公司周五表示，其将以35亿台币(11.7亿美元)出售在世界先进 的5%持股。

该消息打压世界先进重挫6.36%，接近7%的跌停板。(完)
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