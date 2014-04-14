全球经济：加拿大央行总裁称留意通缩风险，但乐见经济前景改善

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五称，决策官员正密切关注几个发达经济体的通缩风险，但经济前景持续改善的迹象则让他们感到鼓舞。
尽管并非特别针对加拿大，但波洛兹的评论使外界在加拿大央行周三公布利率决议前，可一窥他对于国内一大隐忧的想法。加拿大的通胀率低于央行2%的目标已将近两年时间。
“当通胀率在如此低位时，我们心中都会萦绕通缩的风险。”波洛兹在20国集团(G20)财经首长和央行总裁一场会议后告诉记者。
“不是说我们怕下一刻就出现通缩。目前还不具备产生真正通缩的切实条件，即所有物价和薪资都一道下降...我们担心的是，当通胀特别低时，如果有其他冲击一道出现，会对经济造成较多下行压力，那将引来出现通缩结果的风险。”
市场一致认为加拿大央行在周三的会议料维持利率不变。投资者的重点将放在利率声明和同日公布的季度货币政策报告上面，了解央行如何看待低通胀蕴藏的风险。
加拿大2月通胀率为1.1%，虽在央行设定的1-3%安全区间，但远低于2%的理想目标。
3月19日才接任的加拿大新财长奥利佛(Joe Oliver)也暗示低通胀对全球经济构成重大风险。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM