全球经济：加拿大央行总裁称留意通缩风险，但乐见经济前景改善

路透华盛顿4月11日 - 加拿大央行总裁波洛兹周五称，决策官员正密切关注几个发达经济体的通缩风险，但经济前景持续改善的迹象则让他们感到鼓舞。

尽管并非特别针对加拿大，但波洛兹的评论使外界在加拿大央行周三公布利率决议前，可一窥他对于国内一大隐忧的想法。加拿大的通胀率低于央行2%的目标已将近两年时间。

“当通胀率在如此低位时，我们心中都会萦绕通缩的风险。”波洛兹在20国集团(G20)财经首长和央行总裁一场会议后告诉记者。

“不是说我们怕下一刻就出现通缩。目前还不具备产生真正通缩的切实条件，即所有物价和薪资都一道下降...我们担心的是，当通胀特别低时，如果有其他冲击一道出现，会对经济造成较多下行压力，那将引来出现通缩结果的风险。”

市场一致认为加拿大央行在周三的会议料维持利率不变。投资者的重点将放在利率声明和同日公布的季度货币政策报告上面，了解央行如何看待低通胀蕴藏的风险。

加拿大2月通胀率为1.1%，虽在央行设定的1-3%安全区间，但远低于2%的理想目标。

3月19日才接任的加拿大新财长奥利佛(Joe Oliver)也暗示低通胀对全球经济构成重大风险。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)