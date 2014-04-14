《分析》资本流动引起的紧张关系暗示全球经济前景不妙

对拉詹关于增强货币政策合作的呼吁，富有国家的官员则大都持拒绝态度。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果新兴市场允许本国货币进一步升值的话，各国决策者之间加强合作是可行的，但那并没有实现。

他在同一个小组会上表示，“新兴经济体从来不接受一定程度的本币升值。”

根本问题在于，由于各国政府作为太少，导致各国央行的努力过度。

多数经济学家认为，全世界的政客们能够做出更多努力来帮助本国经济。但富有国家不愿意依靠赤字支出，而贫穷国家一贯在促进市场竞争方面滞后。

如果政府更加努力，那么货币政策在刺激经济增长和维持金融稳定方面就不会扮演过重角色。布鲁金斯学会(Brookings Institution)和康奈尔大学经济学家Eswar Prasad认为，这对未来全球经济增长来说是恶兆。