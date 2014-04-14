《分析》资本流动引起的紧张关系暗示全球经济前景不妙

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
对拉詹关于增强货币政策合作的呼吁，富有国家的官员则大都持拒绝态度。
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，如果新兴市场允许本国货币进一步升值的话，各国决策者之间加强合作是可行的，但那并没有实现。
他在同一个小组会上表示，“新兴经济体从来不接受一定程度的本币升值。”
根本问题在于，由于各国政府作为太少，导致各国央行的努力过度。
多数经济学家认为，全世界的政客们能够做出更多努力来帮助本国经济。但富有国家不愿意依靠赤字支出，而贫穷国家一贯在促进市场竞争方面滞后。
如果政府更加努力，那么货币政策在刺激经济增长和维持金融稳定方面就不会扮演过重角色。布鲁金斯学会(Brookings Institution)和康奈尔大学经济学家Eswar Prasad认为，这对未来全球经济增长来说是恶兆。
他称，“最终的结果是我们要靠央行代表政客来打所谓的代理人战争，政客们缺乏责任感，不愿意尽责。我认为这不会朝着有成效的方向发展。”(完) (编译 郑茵/王翔琼/石冠兰 审校 高琦)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM