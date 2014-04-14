欧洲金融：欧洲大型银行进行金融危机后的修整，去年裁员八万人

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月13日 - 欧洲最大型银行去年再裁员约3.5%，尽管该地区经济复苏已露端倪，但恢复至金融危机前就业水平的前景似乎仍遥不可及。
由于营收下降、亏损加剧以及必须让监管机构相信这些银行不再是“大到不能倒”，全球银行自2008年金融危机以来急剧缩减规模。
去年坏消息不断降临到欧洲银行业身上；欧洲银行业是该地区的用人大户。
受经济复苏及人们对欧元区未来忧虑减少带动，指标Stoxx欧洲600银行业指数 涨19%，超过了多数行业股指17.4%的升幅。
路透根据欧洲各银行年底公布的声明计算，尽管前景好转，但以市值计欧洲最大30家银行在2013年裁员80,000人。
就业顾问对那些希望今年情况好转的雇员发出警告称，他们可能估计错了，西班牙等国连连传来坏消息，该国银行业裁员数以万计，使失业率升至26%。
尽管失业人员痛苦不堪，但大型银行通过整合资产销售和冗余部门而进行的裁员，意味着银行业在未来危机中不会对整体雇佣情况产生重大影响。
招聘企业Robert Walters 欧洲及南美执行长Antoine Morgaut预计，银行业的就业情况不会恢复至2008年的全盛时期。
“在专业领域，我们看到招聘人数略微上涨，但幅度相当小，未来六到九个月时间，可能将维持这样的状况。”他补充说。
其中意大利裕信银行(UniCredit) 裁员最多，裁撤了8,490人，该银行在年度报告中称，部分裁员是因为将IT部门外包给了合资企业。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。