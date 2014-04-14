欧洲金融：欧洲大型银行进行金融危机后的修整，去年裁员八万人

路透伦敦4月13日 - 欧洲最大型银行去年再裁员约3.5%，尽管该地区经济复苏已露端倪，但恢复至金融危机前就业水平的前景似乎仍遥不可及。

由于营收下降、亏损加剧以及必须让监管机构相信这些银行不再是“大到不能倒”，全球银行自2008年金融危机以来急剧缩减规模。

去年坏消息不断降临到欧洲银行业身上；欧洲银行业是该地区的用人大户。

受经济复苏及人们对欧元区未来忧虑减少带动，指标Stoxx欧洲600银行业指数 涨19%，超过了多数行业股指17.4%的升幅。

路透根据欧洲各银行年底公布的声明计算，尽管前景好转，但以市值计欧洲最大30家银行在2013年裁员80,000人。

就业顾问对那些希望今年情况好转的雇员发出警告称，他们可能估计错了，西班牙等国连连传来坏消息，该国银行业裁员数以万计，使失业率升至26%。

尽管失业人员痛苦不堪，但大型银行通过整合资产销售和冗余部门而进行的裁员，意味着银行业在未来危机中不会对整体雇佣情况产生重大影响。

招聘企业Robert Walters 欧洲及南美执行长Antoine Morgaut预计，银行业的就业情况不会恢复至2008年的全盛时期。

“在专业领域，我们看到招聘人数略微上涨，但幅度相当小，未来六到九个月时间，可能将维持这样的状况。”他补充说。

其中意大利裕信银行(UniCredit) 裁员最多，裁撤了8,490人，该银行在年度报告中称，部分裁员是因为将IT部门外包给了合资企业。(完)