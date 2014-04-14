中国资管：上周34款集合信托产品发行，计划募集规模环比降近四成

路透北京4月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月5日-4月11日）共有16家信托公司发行了34款集合信托产品，发行量环比减少5款，降幅12.82%。

34款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为1.98亿元，环比下降0.83亿元，降幅为29.44%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为67.31亿元，环比下降42.11亿元，降幅为38.48%。

其中，募集规模最大的是平安信托发行的“翔园19号集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款工商企业领域贷款运用类产品。

从期限上看，34款新发行产品中，共有32款公布了期限，平均期限18.84个月，环比缩短9.97个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 13 9.35% 下降0.02个百分点

24个月期 14 10.16% 上升0.14个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了16款，基础设施领域产品发行了7款，房地产和金融领域产品各发行了5款，证券投资领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了14款，权益投资类产品发行了11款，组合运用类产品发行了5款，债权投资类产品发行了3款，证券投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品24款**

上周共有15家信托公司成立了24款集合信托产品，成立数量环比减少28款，降幅53.85%。

24款成立产品中，18款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.98亿元，环比下降0.05亿元，降幅为4.95%。

其中，五矿信托成立的“四川实业信托贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，达3.40亿元，这是一款工商企业领域贷款运用投资类产品。

上周共有20款新成立产品公布了期限，平均期限35.15个月，环比延长14.92个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.97%，环比下跌0.59个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了7款，证券投资领域产品成立了5款，房地产、基础设施和金融领域产品各成立了2款，其他领域产品成立了6款。