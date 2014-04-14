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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:07 BJT

日本股市：日经指数早盘跌至六个月低点，美股下滑及乌克兰问题打击人气

日股上周下滑已使部分大型股相对便宜，有些技术指标也显示短线有反弹机会，日经指数14日相对强弱指标接近象征超卖的30。

丰田跳涨3.3%，是主板成交第二大个股。三菱UFJ金融集团 上涨2.3%。

东证股价指数 上涨0.5%，至1,139.41点，成交清淡，为过去90日全日成交均量的30%。

JPX日经400指数 上涨0.4%至10,368.85点。(完)
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