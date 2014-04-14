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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:49 BJT

表格: 中国2月成品油进出口数据

路透北京4月14日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：
                                2月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     2,410,000        -28.7        780.01        6,180,000        -15.4
 汽油                               -            -             -               15        -0.79
 石脑油                        59,394       -72.06        970.03          453,216        -4.21
 航空煤油                     225,927        -44.9        987.06          671,199       -18.28
 其他煤油                      58,883        42.76       1,163.8          106,244       -13.38
 *柴油                         61,355            -        942.79          135,335            -
 5-7号燃料油                1,670,678       -26.54        637.19        4,059,560       -18.63
 其他燃料油                    6,852       -96.01         655.4           32,365       -87.66
 液化石油气(LPG)              282,075       114.19        937.09          755,518       149.28
 石油焦                       413,374       -40.84        130.65        1,262,473       -18.72
 润滑油                       257,473        49.28      1,269.83          537,747        34.52
 沥青                         229,016         6.22        578.91          595,251        21.19
 出口
 成品油                     2,020,000         -8.3        894.73        4,270,000         -7.7
 汽油                         296,503       -11.04        989.16          686,742         5.87
 石脑油                        33,166       -35.33        950.01           33,166       -35.33
 航空煤油                     713,220       -14.59      1,017.98        1,415,470           -3
 其他煤油                          15        -1.32       1,226.8               15        -0.88
 *柴油                        335,608            -        992.85          706,957            -
 5-7号燃料油                  624,294        -3.17        641.99        1,394,906       -12.89
 其他燃料油                     4,091        -94.1      1,042.48           14,619       -92.91
 液化石油气(LPG)               82,371        -4.78      1,073.54          201,904        11.63
 石油焦                       195,794        33.02        260.68          397,571        34.74
 润滑油                         8,860        -2.74      2,003.48           18,432       -30.89
 沥青                          21,508       495.44        763.67           29,064       140.81
 注*  2014年海关代码中，新增“柴油27101923”项目，取消原“轻柴油27101921”项目
    
  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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