表格: 中国2月成品油进出口数据

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月14日 - 以下是中国海关总署公布的2月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 2月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 2,410,000 -28.7 780.01 6,180,000 -15.4 汽油 - - - 15 -0.79 石脑油 59,394 -72.06 970.03 453,216 -4.21 航空煤油 225,927 -44.9 987.06 671,199 -18.28 其他煤油 58,883 42.76 1,163.8 106,244 -13.38 *柴油 61,355 - 942.79 135,335 - 5-7号燃料油 1,670,678 -26.54 637.19 4,059,560 -18.63 其他燃料油 6,852 -96.01 655.4 32,365 -87.66 液化石油气(LPG) 282,075 114.19 937.09 755,518 149.28 石油焦 413,374 -40.84 130.65 1,262,473 -18.72 润滑油 257,473 49.28 1,269.83 537,747 34.52 沥青 229,016 6.22 578.91 595,251 21.19 出口 成品油 2,020,000 -8.3 894.73 4,270,000 -7.7 汽油 296,503 -11.04 989.16 686,742 5.87 石脑油 33,166 -35.33 950.01 33,166 -35.33 航空煤油 713,220 -14.59 1,017.98 1,415,470 -3 其他煤油 15 -1.32 1,226.8 15 -0.88 *柴油 335,608 - 992.85 706,957 - 5-7号燃料油 624,294 -3.17 641.99 1,394,906 -12.89 其他燃料油 4,091 -94.1 1,042.48 14,619 -92.91 液化石油气(LPG) 82,371 -4.78 1,073.54 201,904 11.63 石油焦 195,794 33.02 260.68 397,571 34.74 润滑油 8,860 -2.74 2,003.48 18,432 -30.89 沥青 21,508 495.44 763.67 29,064 140.81 注* 2014年海关代码中，新增“柴油27101923”项目，取消原“轻柴油27101921”项目 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。