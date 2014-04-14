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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:12 BJT

日本债市：公债价格持稳至小跌，标债前交易员调整仓位

路透东京4月14日 - 日本政府公债价格周一持稳至小跌，在本周标债前有小幅的仓位调整。

10年期政府公债期货 持平在145.01，10年期现货公债未成交，0.60%为一道强劲的收益率支撑位。

交易员试着在本周二标售五年券和周四标售20年券之前调整仓位。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.085% +0.5 0.080%

五年期公债 0.195% +1.0 0.185%

10年期公债 0.000% +0.0 0.600%

20年期公债 1.490% +0.5 1.485%

30年期公债 1.695% +0.5 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.01 +0.00 145.01

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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