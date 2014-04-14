日本债市：公债价格持稳至小跌，标债前交易员调整仓位

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月14日 - 日本政府公债价格周一持稳至小跌，在本周标债前有小幅的仓位调整。
10年期政府公债期货 持平在145.01，10年期现货公债未成交，0.60%为一道强劲的收益率支撑位。
交易员试着在本周二标售五年券和周四标售20年券之前调整仓位。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.085% +0.5 0.080%
五年期公债 0.195% +1.0 0.185%
10年期公债 0.000% +0.0 0.600%
20年期公债 1.490% +0.5 1.485%
30年期公债 1.695% +0.5 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.01 +0.00 145.01
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。