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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:23 BJT

韩国汇市：韩元回落，投资者回补美元空头并警惕美元汇款流出

路透首尔4月14日 - 韩元周一回落，因投资者回补美元空头，且警惕美元汇款流出强劲。

韩元兑美元似要终结连续四天的涨势，投资者慎防韩国外汇当局可能干预市场，以抑制韩元升值速度。

交易员还指出，汇款流出带动的美元需求可能增加，也打压韩元。三星电子和KB金融集团 周一向各自股东派息支付，规模共计1.4万亿韩元。

0232GMT，韩元兑美元 在此间市场报1,038.6韩元，较周五收盘1,035.0跌0.4%。

0232GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,038.6 1,035.0

日圆/韩元 10.2275/355 10.1739

韩国公债期货* 105.75 105.80

韩国综合股价指数 1,999.63 1,997.44 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 李爽 审校　戴素萍)
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