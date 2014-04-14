东欧情势：俄罗斯亿万富翁Timchenko称被美国制裁是一种荣耀

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透莫斯科4月12日 - 俄罗斯亿万富翁天然气交易商Gennady Timchenko回击美国的制裁决定，称被华盛顿盯上是一种荣誉。在俄罗斯吞并克里米亚后，美国政府称他与俄政府有关联，因而对其实施制裁。
不过Timchenko也承认，遭遇制裁令他的企业面临一些不便，因为部分欧洲银行不愿与他打交道。他在上个月出售了在石油贸易公司Gunvor中的持股。
“事实上，我被列入(受到美国制裁人员)名单有些令人意外，不过对我而言这是一种荣耀，”他接受国营电视台Rossiya访问时称。
他表示，“总的来说(制裁)后果并没有那么严重，因为我们已经预料到可能会这样，因此在某种程度上已经提前对资产做了安排”，把它们转移到俄罗斯银行的账户中。
他的言论与俄罗斯官员和商界人士面对美国与欧盟制裁时的反应基本一致。
Timchenko是美国列入制裁名单中地位最高的俄罗斯商界人士。
他表示，将更多地亚洲寻找商业机会。俄罗斯政府目前也鼓励企业减弱与西方的联系。
他称旗下公司正与中国伙伴进行谈判，计划以人民币为天然气交易的计价货币，替代此类交易中通常使用的欧元和美元。(完)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。