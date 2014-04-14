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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:26 BJT

《汇市简讯》美元指数在79.25/30筑底，受欧元走势影响

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* 美元指数在亚洲时段反弹15点，受德拉吉讲话后欧元的走势推动

* 5日、10日和20日移动均线走势不一致，波林格区间收窄

* 3月低点79.26和20日波林格区间下缘79.31应可守住

* 若收在79.20下方，下一目标水平将为2013年10月低点78.99

* 纽约收盘位79.45和周三高点79.87为初步支撑位/阻力位

* 相关图表：link.reuters.com/gub58v(完)

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