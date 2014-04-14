中国资管：上周银行理财产品发行593款，债券和货币市场类产品减少

路透北京4月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（4月5-11日）57家银行共发行了593款理财产品，发行银行数较上期报告 减少11家，产品发行量减少54款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共146款，市场占比为24.62% ；非保本型理财产品共447款，市场占比为75.38%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 239 -58 其中：人民币 213 5.34% 外币 26 3.54% 组合投资类 330 5.51% +28 融资类 4 6.45% +4 结构性产品 20 7.39% -22 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 20 4.03% 3.89% 1个月至3个月（含） 282 5.37% 5.35% 3个月至6个月（含） 163 5.56% 5.66% 6个月至1年（含） 113 5.52% 5.65% 1年以上 15 6.17% 6.38% 没有无固定期限产品发行 上周56家银行共发行了213款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为730天；预期年化收益率最低2.80%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率上升5 0个基点，最高预期收益率下滑40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 6.57% 3.60% 1个月至3个 110 51.64% 5.32% 月 3个月至6个 50 23.47% 5.54% 月 6个月至1年 34 15.96% 5.69% 1年以上 5 2.35% 6.24% 上周5家银行共发行26款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品14款，平均预期收益率为3.47%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有845款产品到期，所有公布了到期收益率133款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品386款 ，结构性产品39款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.35%，较上期报告下滑19个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.95%，较上期报告上升70个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有69款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“‘聚富1401期9上海特供’35天 人民币理财产品（A40030）（新客户专享）”，产品期限为35天，投向债券和货币市场工具 ，实现了6.80%的年化收益率。 截至4月11日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 117款（占比56.80%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.30%。其中，花旗银行的“施 罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益 率为32.02%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有12款产品（占比75.00%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以15.60%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有105款产品（占比55.26%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/张喜良)