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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:38 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行593款，债券和货币市场类产品减少

路透北京4月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（4月5-11日）57家银行共发行了593款理财产品，发行银行数较上期报告
减少11家，产品发行量减少54款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共146款，市场占比为24.62%
；非保本型理财产品共447款，市场占比为75.38%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     239                       -58
    其中：人民币         213        5.34%
           外币           26        3.54%
    组合投资类           330        5.51%          +28
    融资类                 4        6.45%          +4 
    结构性产品            20        7.39%          -22
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     20       4.03%          3.89%                         
    1个月至3个月（含） 282       5.37%          5.35%
    3个月至6个月（含） 163       5.56%          5.66%
    6个月至1年（含）   113       5.52%          5.65%
    1年以上             15       6.17%          6.38%
    没有无固定期限产品发行

    上周56家银行共发行了213款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为730天；预期年化收益率最低2.80%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率上升5
0个基点，最高预期收益率下滑40个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款   占比    平均预期年收益率
              ）                     
 1个月以下    14              6.57%  3.60%
 1个月至3个   110            51.64%  5.32%
 月                                  
 3个月至6个   50             23.47%  5.54%
 月                                  
 6个月至1年   34             15.96%  5.69%
 1年以上      5               2.35%  6.24%
 
    上周5家银行共发行26款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品14款，平均预期收益率为3.47%。
  
    
    **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有845款产品到期，所有公布了到期收益率133款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品386款
，结构性产品39款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.35%，较上期报告下滑19个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.95%，较上期报告上升70个基点。

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有69款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“‘聚富1401期9上海特供’35天
人民币理财产品（A40030）（新客户专享）”，产品期限为35天，投向债券和货币市场工具
，实现了6.80%的年化收益率。

    截至4月11日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
117款（占比56.80%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.30%。其中，花旗银行的“施
罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益
率为32.02%。
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有12款产品（占比75.00%）
近一年累计收益率为正，招商银行  的“德盛总回报亚洲股票基金链接
”产品以15.60%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中
，有105款产品（占比55.26%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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