中国资管：上周银行理财产品发行593款，债券和货币市场类产品减少

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（4月5-11日）57家银行共发行了593款理财产品，发行银行数较上期报告 减少11家，产品发行量减少54款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共146款，市场占比为24.62% ；非保本型理财产品共447款，市场占比为75.38%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 239 -58 其中：人民币 213 5.34% 外币 26 3.54% 组合投资类 330 5.51% +28 融资类 4 6.45% +4 结构性产品 20 7.39% -22 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 20 4.03% 3.89% 1个月至3个月（含） 282 5.37% 5.35% 3个月至6个月（含） 163 5.56% 5.66% 6个月至1年（含） 113 5.52% 5.65% 1年以上 15 6.17% 6.38% 没有无固定期限产品发行 上周56家银行共发行了213款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为730天；预期年化收益率最低2.80%，最高为6.60%，与上期报告相比最低预期收益率上升5 0个基点，最高预期收益率下滑40个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 14 6.57% 3.60% 1个月至3个 110 51.64% 5.32% 月 3个月至6个 50 23.47% 5.54% 月 6个月至1年 34 15.96% 5.69% 1年以上 5 2.35% 6.24% 上周5家银行共发行26款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品14款，平均预期收益率为3.47%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有845款产品到期，所有公布了到期收益率133款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品386款 ，结构性产品39款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.35%，较上期报告下滑19个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.95%，较上期报告上升70个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有69款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“‘聚富1401期9上海特供’35天 人民币理财产品（A40030）（新客户专享）”，产品期限为35天，投向债券和货币市场工具 ，实现了6.80%的年化收益率。 截至4月11日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 117款（占比56.80%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.30%。其中，花旗银行的“施 罗德多元化投资方略基金系列-亚洲灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益 率为32.02%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有12款产品（占比75.00%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以15.60%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有105款产品（占比55.26%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。