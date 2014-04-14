《热点透视》中国汽车合资并非长久之计，可能生变

**放开限制最为理想**

对市场最为友好的一种情况是，中国政府取消合资要求，允许外资企业买断与中国合作伙伴建立的合资公司。没有了外方伙伴提供的稳定利润，许多国营汽车企业将面临财务困境。由此可能产生的结果是，中资汽车集团之间开展亟需的整顿，此后可能侧重于生产廉价汽车。

这样做也让长城汽车、比亚迪和奇瑞等民营汽车企业站到了同样的竞争平台上，这些公司从收入上看，对合资企业依赖并不大。根据瑞士信贷的数据，去年中国民营企业合计销售汽车约170万辆，几乎与丰田 和本田 在中国大陆的总计销量相同。

**加强与本地伙伴合作**

即便中国当局不放宽规定，外资企业也并非完全没招。办法之一是加强与本地合作伙伴的关系。戴姆勒 就是这样做的。该公司去年以6.25亿欧元(8.69亿美元)购得其中国合作伙伴北汽集团(BAIC)的12%股权，在董事会获得两个董事席位，同时北汽集团在合资乘用车生产企业的持股比例也提高至51%。经过这一番资产重组，北汽集团的估值在首次公开发行(IPO)之前应该有所提高。尽管戴姆勒是首家被批准入股中国国营汽车公司的外资企业，其它外资公司可能加以效仿。

**走汽车自给自足的道路**

另一种极端情况则是中国政府将外资公司踢出去。如果是这样，外资公司将不得不出售合资企业的股权，中国市场上销售的外国车将仅限于进口车，必须支付高额关税。本地公司可能仿制外资品牌，但他们仍将缺乏专门研发技术。

比较有可能的结果是，中国当局找到更巧妙的办法来力挺国内汽车品牌。例如，他们可能对高价车额外征税，而这些多为外国品牌。他们可能坚持要求政府官员和国企高管把钟爱的奥迪 小轿车换成国产车。他们还可能把外国公司在国内开设新厂的难度变大。

暂时有可能一切不变。但中国发展民族汽车工业的愿望与消费者继续偏好外国品牌的冲突日益严重。随着国内汽车市场的扩大，这个矛盾只会日益尖锐。就像在镜中看东西一样，中国汽车合资企业散伙儿的那一天可能比看起来更加接近。(完)