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市场报道 | 2014年 4月 14日 星期一 11:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元阻力位在周五低点1.3863

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* 欧元/美元已经弥补到周五低点1.3863的大部分缺口，但仍有卖盘

* 欧元全线疲软，欧洲央行总裁德拉吉的讲话提升了对欧洲央行采取行动的预期

* 市场怀疑欧洲央行至少不会在发出警告后立即行动

* 欧元无视欧洲央行的口头打压，近期保持涨势

* 德拉吉周末的讲话意味着警告升级，市场对他的话比较信任

* 如果欧元/美元升破1.3885则暗示，怀疑论者的判断正确

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