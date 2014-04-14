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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 11:48 BJT

《全球汇市》欧元全面回落，因欧洲央行加大口头干预汇市力度

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3852 1.3883 -0.22 +0.78 1.3745

美元/日圆 101.55 101.59 -0.04 -3.56 105.30

欧元/日圆 140.65 141.08 -0.30 -2.82 144.73

美元/瑞郎 0.8767 0.8758 +0.10 -1.80 0.8928

英镑/美元 1.6731 1.6732 -0.01 +1.06 1.6556

美元/加元 1.0982 1.0979 +0.03 +3.41 1.0620

澳元/美元 0.9392 0.9392 +0.00 +5.37 0.8913

新西兰元/美元 0.8681 0.8685 -0.05 +5.79 0.8206

澳元/日圆 95.360 95.430 -0.07 +1.61 93.850

新西兰元/日圆 88.150 88.230 -0.09 +2.01 86.410

英镑/日圆 169.91 170.01 -0.06 -2.54 174.33

澳元/新西兰元 1.0810 1.0808 +0.02 -0.35 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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