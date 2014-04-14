台湾债市：RP利率持稳低位，投信端找券需求踊跃

路透台北4月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳低位。交易员认为，目前投信端及寿险端资金偏松，找券需求相当踊跃，令公债及公司债RP交投向区间低位靠拢。

交易员并表示，原本券源缺乏情况依旧持续，目前券源仍不足以消化市场需求，近日一早就有客户提前框明日的券，短线料RP交投利率将持在当前低位。

“有外银参与的话，RP利率趋势向下。〞一大型证券商交易员说。

上述证券商交易员指出，短线债券交易频繁，RP券源供给较不稳定，加上近期外银积极表达低利抢券的意愿，不过因外银承作天期较长，因此暂未与外银成交，若转与外银承作，RP利率料将下探低位。

票券商交易员表示，今日投信端在接近午间的交投转趋热络，但因RP券源有限无法供给应有需求，不排除因为银行端资金偏松转进货币型基金令投信端资金去化压力加大。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，极少数成交在0.53%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，极少数成交在0.63%，此皆大致同于上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。