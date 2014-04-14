台湾债市：RP利率持稳低位，投信端找券需求踊跃

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
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路透台北4月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳低位。交易员认为，目前投信端及寿险端资金偏松，找券需求相当踊跃，令公债及公司债RP交投向区间低位靠拢。
交易员并表示，原本券源缺乏情况依旧持续，目前券源仍不足以消化市场需求，近日一早就有客户提前框明日的券，短线料RP交投利率将持在当前低位。
“有外银参与的话，RP利率趋势向下。〞一大型证券商交易员说。
上述证券商交易员指出，短线债券交易频繁，RP券源供给较不稳定，加上近期外银积极表达低利抢券的意愿，不过因外银承作天期较长，因此暂未与外银成交，若转与外银承作，RP利率料将下探低位。
票券商交易员表示，今日投信端在接近午间的交投转趋热络，但因RP券源有限无法供给应有需求，不排除因为银行端资金偏松转进货币型基金令投信端资金去化压力加大。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%，极少数成交在0.53%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，极少数成交在0.63%，此皆大致同于上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%；极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均同上日。
本周新发行债券暂有周二F-联德 4亿台币的转换公司债；周三彰化银行 100亿台币金融债及台新金控 旗下台新银行30亿台币金融债。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。